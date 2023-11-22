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۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۰

جزئیاتی از دخل و خرج پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۳_۲۴

خانه های بالای ۲۵ میلیارد تومان مشمول مالیات شدند

خانه های بالای ۲۵ میلیارد تومان مشمول مالیات شدند

زمین، ویلا، باغ و منازلی که ارزش آنان بالای ۲۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با استناد به تبصره ۶ بند"ش" زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرضه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از ۲۵ همت باشد، مازاد برائت این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده، است.

در ادامه بند"ش" آمده است که واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌شود. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می‌شود. ۵۰ درصد جریمه‌های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص پیدا می‌کند.

کد مطلب 5946987
زهره آقاجانی

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