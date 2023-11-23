رشد ۳.۸درصدی تولید مسکن در ۶ ماه نخست سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم بهره برداری از پروژه‌های مشارکتی مسکونی و عمرانی شهر جدید اندیشه، گفت: علاوه بر ساخت مسکن واگذاری زمین در شهرها و روستاها دنبال می‌شود هم اکنون در شهرها ۴۰۰ هزار قطعه زمین واگذار شده که در برنامه است تا پایان سال به ۵۰۰ هزار قطعه برسد همچنین طبق برنامه ریزی ها واگذاری ۵۰۰ هزار قطعه زمین در روستاها تا پایان سال محقق خواهد شد.

بذرپاش با دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در تولید مسکن و تحقق اهداف دولت در این بخش گفت: افتتاح‌های امروز در شهر جدید اندیشه در مشارکت با بخش خصوصی بخشی از اقداماتی است که محقق شده است و در برنامه است تا بسته سرمایه گذاری برای همه استان‌ها اجرایی و عملیاتی شود تا در این بخش بتوانیم با مشارکت انبوه سازان و سایز سازندگان علاوه بر تولید مسکن بیشتر بازارهای بین المللی در این بخش به سازندگان معرفی کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سفرهای اخیر خود به کشورهای منطقه شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه ساخت و ساز را معرفی کرد، گفت: به عنوان نمونه در سفر به ترکمنستان پروژه‌های راهسازی با مقامات این کشور به مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار به امضا رسید همچنین حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های مسکن کشورهای همسایه تقویت خواهد شد.

بذرپاش از دیگر سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی را ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید عنوان کرد و گفت: دولت در تأمین تسهیلات تأمین زمین و ارائه مجوزها تمامی تلاش خود را به کار گرفته است و در تلاش است همه مستأجران صاحب خانه شوند.

وی گفت: ایجاد شهرک‌های خصوصی در نوار ساحلی جنوب از دیگر برنامه‌های پیش رو است و تلاش می‌کنیم تا شهرک‌های ساحلی منطقه مکران با حضور بخش خصوصی احداث شده و به بازار مسکن بیاید.

بذرپاش به ارائه مدل‌های جذاب سرمایه گذاری برای حضور بخش خصوصی در توسعه شهرها و شهرک‌های جدید در منطقه مکران تاکید کرد و گفت: با تلاش‌های دولت سیزدهم در آبان ماه رشد معاملات در شهر تهران ۱۴‌.۵ درصد افزایش یافت و قیمت مسکن کاهشی بود همچنین مرکز آمار ایران اعلام کرد رشد تولید مسکن در ۶ ماهه نخست امسال ۳.۸ درصد رشد داشت که رقم مناسبی و در برنامه است تا این رقم به ۶ درصد افزایش یابد.

وی تصریح کرد: عقب ماندگی‌های در تولید مسکن و خدمات روبنایی وجود داشت که در حال برطرف شدن است و در تلاش هستیم تا زیست با کیفیت تر و انسانی‌تر و متناسب با معماری ایرانی اسلامی را در شهرهای جدید جامعه عمل بپوشانیم.