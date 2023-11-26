ضرورت استفاده از ظرفیت پهپادی در حفاظت از محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلاجقه در اولین نشست هم‌اندیشی مدیریت و پیشگیری قاچاق گونه‌های حیات وحش اظهارداشت: با مشارکت مردم و همکاری سازمان حفاظت محیط، زیست قوه قضائیه و فراجا مقابله با قاچاق حیات وحش صورت می‌گیرد.

وی افزود: انسان اشرف مخلوقات است ولی گاهی خود را صاحب مخلوقات تلقی می‌کند و هر آنچه که خداوند خلقت کرده دادخواه اصلی آن سازمان حفاظت محیط زیست است و برای این دادخواهی ما شهدا و جانبازان بسیاری تقدیم کرده‌ایم.

سلاجقه بیان داشت: سازمان حفاظت محیط زیست قصوری در قیمت گذاری و ارزش گذاری داده‌های محیط زیستی داشته است و زمانی که چرخه حیات را نگاه می‌کنیم و جایگاه همه مخلوقات را در نظر می‌گیریم متوجه می‌شویم واقعاً این داده‌های محیط زیستی بسیار ارزشمند است، به طوری که حتی نمی‌توان هیچ قیمتی بر آن نهاد.

وی خاطر نشان کرد: ۳۵۰۰ نفر دار یگان حفاظت محیط زیست با حداقل تجهیزات مشغول فعالیت هستند البته در دولت مردمی تلاش کردیم از حداکثر ظرفیت‌ها استفاده کنیم و تجهیزات بیشتری به این عزیزان اختصاص دهیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: استفاده از توان پهپادی کشور و سنجش از راه دور همچنین ظرفیت‌هایی که می‌تواند محیط زیست کشور را نجات دهد ما پیگیر این موضوع‌ها هستیم.

وی بیان داشت: نیروی انتظامی و قوه قضائیه همکاری‌های خود را در مقابل با جرایم مربوط به حوزه محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست داشته‌اند.

سلاجقه افزود: محیط زیست کشور باید حمایت شود تنوع زیستی کشور در معرض خطر است تغییر اقلیم خطر بزرگی برای محیط زیست ایران محسوب می‌شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سودجویان به محیط زیست کشور دست‌اندازی می‌کنند و شرایط اقتصادی زمانی که با مشکل مواجه می‌شود اولین تأثیر آن در حوزه محیط زیست است.

وی افزود: ۸۰۰۰ گونه پوشش گیاهی در ایران داریم که بسیار حائز اهمیت است و سهم مهمی در اقتصاد و سلامت کشور می‌تواند داشته باشد متأسفانه جاه طلبانی به موضوع حیات وحش به صورت تفننی نگاه می‌کنند در حوزه قاچاق و نگهداری حیوانات اقدام می‌کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: سالانه ١٢ تا ١٧ صدم اعتبارات کشور به بخش محیط‌زیست اختصاص می‌یابد که با توجه به گستردگی این حوزه و شرایط آن، بسیار ناچیز است.