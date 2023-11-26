خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سمیه نوری: بهرام عظیمی ۴۴ ساله از اهالی شهرستان هرسین در استان کرمانشاه است که با هفت سال فعالیت با نهاد کتابخانه‌های عمومی استان تاکنون ۲ دوره به عنوان بهترین کتابخانه سیار استانی انتخاب شده و امسال نیز به عنوان کتابخانه سیار برتر کشور در هفته کتاب و کتابخوانی معرفی و تجلیل شد.

عظیمی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ با همکاری کتابخانه عمومی آغاز کرده اما به گفته خودش علاقه وی به کتاب سابقه دیرینه دارد و از زمان دانشجویی با دوستان و همکلاسی‌هایش در کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی پاتوق ادبی داشتند و حتی پس از دوران دانشجویی به تدریس در آموزشگاه‌ها پرداخته است.

علاقه وی به کتاب ظاهراً ریشه در کودکی او داشته و همین علاقه دست بر قضا وی را به تا به امروز نمک گیر خود کرده تا عرصه کتاب و کتابخوانی را در روستاهای شهرستان هرسین میدان داری کند.

به گفته صاحب کتابخانه سیار شهرستان هرسین سرنوشت ماشین کامیونت وی از همان آغاز با کتاب گره خورده که ابداع و ایده‌های فرهنگی‌اش تصمیم گرفت این ماشین را به قاصدی پیام آور برای مناطق محروم روستایی تبدیل کند که در پی این علاقه و هدف در گام نخست ظاهر این ماشین را با پوستر و بنرهایی که نشانی از کتاب به مخاطبان می‌دهد تغییر می‌دهند و سپس قسمت عقب ماشین را به عنوان مخزن کتاب‌ها قفسه بندی کرده است.

در قسمت جلو قفسه کتاب‌ها در هنگام حرکت ماشین کش‌هایی وصل می‌شود تا از افتادن کتاب‌ها در اثر حرکت ماشین جلوگیری شود اما پس از توقف برای دسترسی آسان‌تر و پیدا کردن کتاب مورد علاقه مراجعین باز می‌شوند اما جالب‌تر از همه اینها میز و صندلی‌هایی است که همراه این کتابخانه سیار حمل می‌شود و در هنگام توقف در مکان نهایی برای مراجعین به ویژه کودکان چیده می‌شوند.

در کتابخانه سیار آقای عظیمی کودکان و نوجوانان سهم ۸۰ درصدی از منابع موجود را دارند و به دلیل علاقه صاحب این کتابخانه به حوزه کودکان و نوجوانان همیشه به روزترین کتاب‌های این حوزه نصیب کودکان و نوجوانان مخاطبش می‌شود اما با این حال ۴۵۰ نفر از روستاهای کتاب دوست شهرستان هرسین عضو این کتابخانه هستند.

کتابخانه سیار شهرستان هرسین به نام «شهدای گمنام» مزین شده و با چهار هزار جلد کتاب در هر یک از روزهای هفته به یک منطقه از روستاهای این شهرستان راهی می‌شود چه به گفته صاحب این کتابخانه ۲ هزار جلد از کتاب‌های این کتابخانه مربوط به بخش کودک و حدود ۴۰۰ جلد کتاب نوجوان بوده و حدود ۷۵ درصد مخاطبان این کتابخانه نیز از همین حوزه است.

بهرام عظیمی در ادامه توضیحات خود در خصوص کتاب‌های موجود در کتابخانه سیار خود، گفت: کتابخانه‌های سیار علاوه بر تعداد کتاب‌های موجود در قفسه‌های خود یک کتابخانه پشتیبان ۲۰ هزار جلدی دارند که در صورتی که مراجعه کننده کتابی را درخواست کند موجود نباشد با ثبت سفارش خود در دیدار بعدی با حمایت کتابخانه پشتیبان تأمین و موجود خواهد شد.

وی در ادامه منابع کتابخانه سیار خود اشاره کرد و گفت: در این اقدام هرساله منابعی که دچار فرسودگی، دارای مشکل محتوایی و یا مخاطب خاصی ندارند از میان منابع خارج و سپس با جایگزینی کتاب‌های جدیدتر بروز رسانی خواهند شد تا همیشه جدیدترین منابع به علاقه‌مندان عرضه شود هرچند از هرسال از سوی کتابخانه‌های عمومی هم بسته‌های ۵۰۰ عددی کتاب به کتابخانه‌ها ارسال می‌شود.

در کتابخانه سیار «شهدای گمنام» شهرستان هرسین عموماً منابع کودک و نوجوان با موضوعات قصه‌های ایرانی، تاریخی و داستان‌های کهن با استقبال خوبی مواجه است و به گفته مسئول این کتابخانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ نسخه کتاب بازنویسی شده از منابع ایرانی شامل مثنوی، بوستان، گلستان، شاهنامه، قصه‌های کلیله و دمنه و… دارد که از این میزان حدود ۲۰۰ نسخه برای حوزه کودکان به زبان ساده بازنویسی شده است.

در کتابخانه سیار عظیمی آنچه بیشتر از همه توجه صاحب کتابخانه را به خود جلب کرده کتاب‌های رمان گونه از وقایع جنگ‌های جهانی است و علاقه او به کتاب تا جایی پیش رفته که فرزند ۱۰ ساله ایشان نیز در منزل یک کتابخانه کوچک راه اندازی کرده است و به گفته این پدر کتاب دوست به طور ماهیانه کتاب‌هایی برای فرزند خود تهیه می‌کنند.

وی بیان کرد: از همان زمان کودکی فرزندم وقتی که سن پایین‌تری داشت کتاب‌هایی مناسب سن وی خریداری می‌کردم و هر شب می‌خواندم تا اینکه با کتاب انس خاصی برقرار کرد و با شرکت در کلاس‌های آنلاین از سوی کانون پرورش فکری کودکان با نویسندگان و کتاب‌ها آشنا شد.

عظیمی می‌گوید در کنار مطالعه شخصی خودش هر شب یکی از کتاب‌های حوزه کودکان را همراه خود به منزل می‌برد تا با مطالعه آن علاوه بر آگاهی از محتوای کتاب در هنگام معرفی کتاب به کودکان آشنایی و تسلط لازم داشته باشد.

در تولید منابع حوزه کودک و نوجوان نباید دچار محدودیت و کمبود باشیم

با وجود تعدد خاطرات شیرین از فعالیت‌های کتاب محور آقای عظیمی اما در جواب درخواست برای بیان کردن یکی از شیرین‌ترین خاطرات خود در دوران فعالیت خود این چنین بیان کرد: در سال‌های نخست و اوایل فعالیت کتاب سیار برای انجام فعالیت‌های فرهنگی وارد یک مدرسه روستایی شدم که معلمشان همان ابتدا خطاب به من گفت این دانش آموزان کتاب‌های درسی خودشان را هم نمی‌خوانند چه رسد به کتاب‌های غیر درسی.

وی ادامه داد: من در پاسخ به معلم گفتم ما اینجا آمدیم تا در کنار شما توانایی خواندن کتاب‌های درسی و غیر درسی را به این دانش آموزان آموزش دهیم و پس از آن با انجام برنامه‌های فرهنگی در زمینه کتاب توانایی دانش آموزان به حدی رسید که همان معلم با مشاهده عینی تأثیرات کتابخوانی بر تقویت آنها فعالیت فرهنگی ما را تأیید و مورد تحسین قرار داد.

عظیمی به ابداع خود را سال‌جاری با عنوان اردوی جهادی فرهنگی اشاره کرد و گفت: مسئله‌ای که در کتابخانه سیار خود نسبت به آن اقدام کردم برقراری این اردو بود که برای روستاهای محروم‌تری که تحت پوشش سفرهای کتابخانه سیار نیستند برقرار شد که در چهار الی پنج روستا روستایی که هیچ مرکز فرهنگی نداشتند ارائه خدمات صورت گرفت که با قصه گویی، کتابخوانی و بازی‌های فکری برای افراد این روستاها به ویژه کودکان و نوجوانان برنامه فرهنگی اجرا می‌شد.

کتابخانه سیار «شهدای گمنام» امسال در هفته کتاب و کتابخوانی در کشور به عنوان کتابخانه برتر در حالی معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت که علاوه بر داشتن ویژگی‌های مورد نظر داوران از جمله مقایسه عملکرد با سال گذشته و میزان رشد از جهات مختلف در زمینه امانت دادن کتاب، کتابداری، عضو گیری، ثبت منابع، انجام کارهای فرهنگی و خلاقانه پیشگام بوده است.

در پایان عظیمی کتابدار خوش ذوق کتابخانه سیار با تاکید بر اینکه سفر به مناطق روستایی طبق برنامه مشخص هر هفته در زمان و مکان معین همیشه انجام می‌گیرد، گفت: کتابخانه سیار شهرستان هرسین ۲ برابر میانگین کشور عضو داشته و بر خلاف تصورات عامه مردم اهالی روستا با تمام دغدغه‌های زندگی روزمره خود بسیار اهل کتاب و مطالعه هستند.

وی در پایان به توجه به قشر کودک و نوجوانان به عنوان سرمایه‌های آتی برای حوزه کتابخوانی اشاره و اضافه کرد: هرچقدر کتاب کودک بیشتر باشد بی شک کودکان با دنیای جدیدتر و دید بازتری و گسترده‌تری روبه رو خواهند شد و تولید منابع حوزه کودک و نوجوان نباید به گونه‌ای محدود باشد که پس از عبور از سن کودکی با کمبود منابع ادبی مورد نیازش مواجه باشد بلکه با ورود به هر رده سنی منابع کافی برای اقناع سازی خود پیدا کند که در تحقق همه اینها مهمترین عوامل تأثیر گذار مسئولینی هستند که با حمایت خود از نویسندگان حوزه ادبیات کودک و نوجوان امیدبخش خواهند بود.