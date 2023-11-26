روسیه ۲ موشک اس- ۲۰۰ اوکراینی را منهدم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: سامانه پدافند هوایی روسیه ۲ موشک اس- ۲۰۰ اوکراینی را بر فراز دریای آزوف منهدم کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این ارتباط آمده است: موشک های مذکور برای اصابت به اهداف زمینی علیه اهدافی در قلمرو فدراسیون روسیه تبدیل شده اند.

مقامات اوکراینی دیروز شنبه اعلام کرده بودند که در پی شلیک بیش از ۷۰ فروند هواپیمای بدون سرنشین روسیه در شبانه روز گذشته به کی یف، حداقل ۵ نفر زخمی شدند.

به گزارش الجزیره، این موضوع به عنوان بزرگ ترین حمله هواپیماهای بدون سرنشین مسکو به کی یف از ابتدای عملیات ویژه روسیه علیه اوکراین گزارش شد.

این مجموعه از حملات پهپادی در ساعات اولیه دیروز شنبه آغاز و هشدار حمله هوایی نیز ۶ ساعت به طول انجامید. «ویتالی کلیچکو» شهردار کی‌ یف در این ارتباط گفته بود که در این حمله ۵ نفر زخمی شدند و به ساختمان‌ های شهر هم آسیب رسید.