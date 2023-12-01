به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الاتحاد و سپاهان در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۳ روز دوشنبه ۱۳ آذر در ورزشگاه ملک عبدالله جده به مصاف هم خواهند رفت. الاتحاد با یک تساوی هم به عنوان صدرنشین گروه C راهی مرحله حذفی خواهد شد اما سپاهان برای صعود به مرحله بعد محکوم به پیروزی در این بازی است تا بدون توجه به نتیجه سایر دیدارها جواز حضور خود را در مرحله حذفی قطعی کند.

الاتحاد ۱۲ و سپاهان ۱۰ امتیازی هستند و زردپوشان حتی می‌توانند صدرنشین گروه خود نیز شوند.

دیدار رفت این دو تیم با حواشی بسیار زیادی همراه شر و به دلیل برخی از مسائل با اعلام AFC این بازی ۳ بر صفر به سود الاتحاد اعلام شد.

با توجه به صعود ۳ تیم برتر از ۵ گروه، سپاهان در حال حاضر در صدر جدول تیم‌های رده دوم قرار دارد و شاگردان ژوزه مورایس به دنبال صعود و صدرنشینی در گروه خود هستند.

با اعلام محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان، کاروان این تیم فردا شنبه ۱۱ آذر راهی جده می‌شود.

این بازی ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه دوشنبه برگزار خواهد شد.