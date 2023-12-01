حمیدرضا طهوری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نشست تخصصی مدیران و رؤسای سازمانهای مدیریت پسماند کلانشهرهای کشور تقریباً هر سه ماه یک بار به صورت فصلی برگزار میشود و مدیران عامل سازمانهای پسماند کلانشهرها جمع میشوند تا در خصوص مسائل مهم و مشترک به بحث و گفتوگو کنند. معمولاً میزبانیها متفاوت و در شهرهای مختلف است و این بار اهواز میزبان این اجلاس است.
مشاور وزیر کشور در امور فناوری گفت: پیش از برگزاری اجلاس نامبرده، موضوعها انتخاب و برای مدیران ارسال میشود و به همین دلیل نسبتاً آماده هستند و راجع به مسائل مهم و مشترک تشریک مساعی میکنند. این جلسه نیز حاوی پیامهای مثبتی بود از این رو که نیازمندی به تغییر ماهیت یا تعریف جدیدی از ماهیت حوزه مدیریت پسماند وجود داشت.
وی ادامه داد: در خصوص تنظیم اساسنامه جدید برای این سازمانها صحبت شد، این اساسنامه ناظر بر اختیارات مدیران، حقوق و مسئولیتهایی است که در قبال آن دارند.
مشاور وزیر کشور در امور فناوری با بیان اینکه ۲ گزینه وجود داشت، مطرح کرد: یکی اینکه این سازمانها بتواند با استقلال بیشتری کار کنند یا اینکه به شیوهای کار کنند که وابستگی بیشتری به شهرداریها داشته باشند؛ ۲ ویرایش از این اساسنامه ذیل ۲ ماده قانونی تنظیم شده بود که به بحث و گفتوگو گذاشته شد و هرکدام مزایا، نقاط قوت و ضعفی دارد که قرار شد در دو هفته نظرات جمع بندی شود؛ البته ممکن است وحدت رویهای وجود نداشته باشد و هر شهر به اقتضای خود یک روش را انتخاب کند.
طهوری عنوان کرد: موضوع مطرح شده دیگر، سگهای بلاصاحب بود که به یک معضل فراگیر در کشور تبدیل شده است، تعداد گزش ها و آمار جمعیتی آنها تغییرهایی داشته که نیاز است به حالت تعادل برگردد و از مخاطرات کاسته شود. برای این موضوع نیز شیوه نامهای در نظر گرفته شده بود مبنی بر اینکه مداخلی سازمان دامپزشکی به چه میزان باشد و چه بخشی از ماموریتهایی که تا کنون برعهده سازمانهای مدیریت پسماند بوده است، به حقوقی سازمان دامپزشکی واگذار شود.
وی اضافه کرد: پیشنویسی که در این خصوص تهیه شده بود، به بحث گذاشته و مقرر شده در یک هفته جمع بندی شود تا پس از آن به مراجع ذی صلاح بالاتر داده شود. طبیعتاً نظر سازمان دامپزشکی هم دریافت میشود.
مشاور وزیر کشور در امور فناوری با بیان اینکه نکته کلیدی موضوع سگهای بلاصاحب، عقیم سازی حیوانات است، تصریح کرد: این کار اکنون پرهزینه است و به خوبی انجام نمیشود. باید با استفاده از فناوریهای جدید شرایطی ایجاد شود که شهرداریها بتوانند کار را سریعتر و آسانتر انجام دهند.
طهوری گفت: مسئولان پسماند کلانشهرها در این اجلاس حضور داشتند و معمولاً با به اشتراک گذاشتن تجربهها و دانستههای خود نتایج خوبی هم کسب میکنند.
وی در خصوص تصورشان از آینده پسماند اهواز بیان کرد: طبق گزارشی که ارائه شد شاید پسماند شهرداری اهواز در روز حدود ۸۰۰ تن است. از آن جایی که تأسیسات خاصی نداشتند و با توجه به اینکه منطقه خشک و زمینهای فراوانی در اختیار است، تاکنون پسماندها را دفن میکردند و پردازش خاصی صورت نمیگرفت.
مشاور وزیر کشور در امور فناوری ادامه داد: با ایجاد خطوط پردازشی که در گزارش گفته شد، ایجاد محل دفن جدید، ۲ خط پردازش و همچنین ایجاد بخش تهیه کمپوست و ماشینهای مربوطه، حتماً وضعیت بهتر میشود چون با این تأسیسات میتوانند روزانه ۵۰۰ - ۶۰۰ تن از پسماند را پردازش کنند و بخش عمدهای از آن، شاید حدود ۷۰ درصد به کمپوست تبدیل شده، بی خطر شود و مواد را به خاک برگردانند.
طهوری تصریح کرد: بخش کمتر باقی مانده یعنی حدود ۳۰ درصد را در سلولهایی که دارند، دفن بهداشتی کنند. به طور طبیعی در هر جایی که این تأسیسات ایجاد شود از آسیبهای محیط زیستی، در واقع آسیب به انسانها و حیوانها کاسته میشود؛ البته تا نقطه انتهایی هنوز کار دارند که برنامههای خود در این خصوص را توضیح دادند و در آینده وضعیت از این هم بهتر خواهد شد.
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