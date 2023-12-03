به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد علم ایران، در راستای حمایت از پژوهش‌های بین‌رشته‌ای و چندرشته‌ای برای حل مسائل و پاسخ به نیازهای کشور و همچنین پرداختن به پژوهش‌های تحول‌آفرین و فرصت‌ساز، بنیاد ملی علم ایران از تشکیل خوشه‌های پژوهشی چند تخصصی با محوریت اساتید برجسته کشور و تشکیل تیم‌های همگرا حمایت می‌کند.

در انتخاب نهایی خوشه‌های دریافت‌کننده این اعتبار پژوهشی، پرداختن به نیازها و موضوعات پژوهشی روز و تحول‌آفرین و کیفیت فعالیت علمی ۵ سال اخیر درخواست‌کنندگان مدنظر قرار می‌گیرد.

پیش‌بینی می‌شود در این دوره از فراخوان ۵ تا ۱۰ خوشه تشکیل شود و این تعداد در بازه ۵ ساله به‌تدریج افزایش یابد.

ارائه و راهبری یک خوشه پژوهشی چند تخصصی با ارائه یک طرح پژوهشی ملی یا کاربردی، یا نوآورانه با همکاران داخلی و خارجی متفاوت است. سرپرست خوشه باید با راهبری چند تیم علمی در تخصص‌های مختلف ولی همگرا، بر مبنای پژوهش و به‌کارگیری روش‌های علمی یک خدمت برجسته در حل مسائل کشور را ارائه کند یا جبهه‌ای نو و تحول‌آفرین و فرصت‌ساز از پژوهش را در کشور بگشاید.

نمونه خروجی‌های مورد انتظار از خوشه‌ها در تراز ملی و بین‌المللی مانند راهبری طرح ریشه‌کنی فلج اطفال؛ راهبری علمی پروژه تولید و تجاری‌سازی واکسن کرونا؛ تولید بومی سیم‌کارت تلفن همراه؛ ساخت تراشه‌های مورد استفاده در کارت‌های هوشمند؛ راهبری پروژه ساخت ماهواره؛ تولید و تکثیر نژاد بومی مرغ گوشتی؛ تولید و عرضه بومی داروی انسولین؛ تولید سلول‌های بنیادی القایی (نمونه‌ای از پژوهش‌های تحول‌آفرین و فرصت‌ساز در گذشته)، تحقیق و توسعه فناوری شارژ بدون سیم باطری‌ها (نمونه دوم از پژوهش‌های تحول‌آفرین و فرصت‌ساز) و … است.

پایان مهلت ارسال طرح‌های پژوهشی در این فراخوان تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ و اعلام نتایج نهایی پایان اسفند ۱۴۰۲ و آغاز پروژه‌های پژوهشی در فروردین ۱۴۰۳ اعلام شده است.

به‌ازای هر خوشه اعتباری برای مدت ۳ سال تخصیص می‌یابد. ادامه حمایت در سال‌های بعد بر اساس ارزیابی سال قبل خواهد بود. تمدید پس از سال سوم، حداکثر تا سال پنجم در شرایط خاص و پس از ارزیابی دستاوردها ممکن است. سقف مبلغ حمایت از هر خوشه در سال اول ۱۵ میلیارد ریال و در سال‌های بعد بر اساس شرایط تورم متغیر خواهد بود.