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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۲

برای پاسخ به نیازهای کشور؛

فراخوان تشکیل خوشه‌های پژوهشی چند تخصصی منتشر شد

فراخوان تشکیل خوشه‌های پژوهشی چند تخصصی منتشر شد

دومین فراخوان خوشه‌های پژوهشی چند تخصصی با هدف حمایت از ۵ الی ۱۰ خوشه منتشر شد و پژوهشگران می‌توانند پیشنهادهای پژوهشی خود را تا ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۲ در سامانه کایپر ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد علم ایران، در راستای حمایت از پژوهش‌های بین‌رشته‌ای و چندرشته‌ای برای حل مسائل و پاسخ به نیازهای کشور و همچنین پرداختن به پژوهش‌های تحول‌آفرین و فرصت‌ساز، بنیاد ملی علم ایران از تشکیل خوشه‌های پژوهشی چند تخصصی با محوریت اساتید برجسته کشور و تشکیل تیم‌های همگرا حمایت می‌کند.

در انتخاب نهایی خوشه‌های دریافت‌کننده این اعتبار پژوهشی، پرداختن به نیازها و موضوعات پژوهشی روز و تحول‌آفرین و کیفیت فعالیت علمی ۵ سال اخیر درخواست‌کنندگان مدنظر قرار می‌گیرد.

پیش‌بینی می‌شود در این دوره از فراخوان ۵ تا ۱۰ خوشه تشکیل شود و این تعداد در بازه ۵ ساله به‌تدریج افزایش یابد.

ارائه و راهبری یک خوشه پژوهشی چند تخصصی با ارائه یک طرح پژوهشی ملی یا کاربردی، یا نوآورانه با همکاران داخلی و خارجی متفاوت است. سرپرست خوشه باید با راهبری چند تیم علمی در تخصص‌های مختلف ولی همگرا، بر مبنای پژوهش و به‌کارگیری روش‌های علمی یک خدمت برجسته در حل مسائل کشور را ارائه کند یا جبهه‌ای نو و تحول‌آفرین و فرصت‌ساز از پژوهش را در کشور بگشاید.

نمونه خروجی‌های مورد انتظار از خوشه‌ها در تراز ملی و بین‌المللی مانند راهبری طرح ریشه‌کنی فلج اطفال؛ راهبری علمی پروژه تولید و تجاری‌سازی واکسن کرونا؛ تولید بومی سیم‌کارت تلفن همراه؛ ساخت تراشه‌های مورد استفاده در کارت‌های هوشمند؛ راهبری پروژه ساخت ماهواره؛ تولید و تکثیر نژاد بومی مرغ گوشتی؛ تولید و عرضه بومی داروی انسولین؛ تولید سلول‌های بنیادی القایی (نمونه‌ای از پژوهش‌های تحول‌آفرین و فرصت‌ساز در گذشته)، تحقیق و توسعه فناوری شارژ بدون سیم باطری‌ها (نمونه دوم از پژوهش‌های تحول‌آفرین و فرصت‌ساز) و … است.

پایان مهلت ارسال طرح‌های پژوهشی در این فراخوان تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ و اعلام نتایج نهایی پایان اسفند ۱۴۰۲ و آغاز پروژه‌های پژوهشی در فروردین ۱۴۰۳ اعلام شده است.

به‌ازای هر خوشه اعتباری برای مدت ۳ سال تخصیص می‌یابد. ادامه حمایت در سال‌های بعد بر اساس ارزیابی سال قبل خواهد بود. تمدید پس از سال سوم، حداکثر تا سال پنجم در شرایط خاص و پس از ارزیابی دستاوردها ممکن است. سقف مبلغ حمایت از هر خوشه در سال اول ۱۵ میلیارد ریال و در سال‌های بعد بر اساس شرایط تورم متغیر خواهد بود.

کد مطلب 5956106
مهتاب چابوک

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