ژیمناستیک بهانه است/موضوع زیرسوال رفتن انتخابات کمیته المپیک است 

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر اعظمی رییس هیات ژیمناستیک استان البرز گفت: مسئولین سابق با طرح ادعاهایی افکار مسئولین فدراسیون جهانی را به انحراف کشانده‌اند تا خود بر مصدر ژیمناستیک بازگردند. این اقدام آنها مصداق بارز اقدام علیه ورزش کشور است.

وی ادامه داد: همچنین باید اضافه کنم که در طول هشتاد سال گذشته، فقط فدراسیون افغانستان و … آن هم به بهانه عدم واریز حق عضویت تعلیق شده است و این در حالی است که برخی موضوع تعلیق را به عنوان یک چماق بر سر ژیمناستیک قرار داده اند فارغ ازینکه مسئولین کمیته در واقع نگران زیر سوال رفتن انتخابات خود هستند؛.

عضو مجمع فدراسیون ژیمناستیک ادامه داد: من شنیده ام که مسئولین سابق با طرح ادعایی اظهار کرده‌اند که می توانند به دلیل عدم دعوتشان به انتخابات کمیته ملی المپیک ، شکایت کنند تا این انتخابات باطل شود در صورتی که طبق اعلام رسانه ها و وزارت ورزش اینجه درکاهی استعفا داده است ولی به دلیل عدم اعلام این موضوع به مجامع بین المللی ؛ فدراسیون جهانی از استعفای او و محسن سلیمانی دبیر سابق فدراسیون بی اطلاع هستند و همین موضوع سبب شده تا فدراسیون جهانی تاکید بر روی موضع خود داشته‌باشد.

اعظمی در ادامه خاطرنشان کرد: عدم اطلاع رسانی استعفاهای مسئولین سابق به نظرم به این دلیل بوده است تا مسیری برای بازگشت به قدرت داشته باشند و همین موضوع سبب چالش برای ورزش کشور شده است. این که آقای مناف هاشمی تقاضا دارد که مسئولین سابق و فعلی و وزارت ورزش از انتظارات خود بکاهند تا شرایط بهتر شود حرف منطقی نیست؛ چرا که بالاترین رکن مجمع فدراسیون ژیمناستیک است ؛ چرا وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نسبت به تعیین تکلیف وضعیت این فدراسیون با برگزاری مجمع فوق العاده مخالف هستند پس جایگاه روسای هیات ها و خانواده ژیمناستیک چه می شود.

وی ادامه داد: چرا مسئولین عدم نظارت خود در زمان ارسال اساسنامه مجهول را توجیه می کنند. مگر غیر از این است که حاکمیت ورزش با باب کردن این رویه ها زیر سوال می رود؟ ضعف ما در ایجاد ارتباط مناسب و دیپلماسی با کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون جهانی ژیمناستیک اینقدر عیان است که حتی آنها کمیته ملی المپیک ایران را نماینده خود برای تعیین کمیته انتقالی و برگزاری انتخابات نمی دانند.

عضو سابق تیم ملی و مدیر تیم ملی جوانان ادامه داد: ژیمناستیک با دست فرمان کمیته ملی المپیک به ته دره می رود و راه حل قطعی فعلی ژیمناستیک فقط برای مجمع فوق العاده است. دعوت از مسئولین سابق رده صلاحیت شده به مجمع کمیته ملی المپیک می تواند به نوعی دهن کجی به نهادهای نظارتی محسوب شود.