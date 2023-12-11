وضعیت ژیمناستیک ایران «فاجعه» است/ عاجز ماندن کمیته ملی المپیک

جمیله سروری پیشکسوت ژیمناستیک ایران در مورد شرایطی که برای این فدراسیون رقم خورده است، به خبرنگار مهر گفت: من سالهاست که در ژیمناستیک ایران هستم و اولین المپین این رشته به حساب میآیم اما تاکنون چنین فاجعهای ندیده بودم. وضعیت فدراسیون ژیمناستیک به گونهای است که حتی نمیتوانم اسم آشفته بازار روی آن بگذارم.
وی گفت: از دو سال پیش که هیچ حرمتی برای من قائل نشدند و من را به خانه فرستادند تا به الان هیچ وقت گلایه نکردم در حالی که من ۶۵ سال است آلوده به ژیمناستیک بودم، اما با همه این نامهربانیها خانهنشین شدم و کاری به کسی ندارم.
سروری عنوان کرد: ضمن اینکه هر کسی در مسندی قرار میگیرد این حق را دارد که با افرادی که خودش دوست دارد کار کند، بنابراین من به هیچ عنوان از اینکه خانه نشین شدم گلایه ندارم، فقط ناراحتیام از نوع برخورد با من بود که این موضوع هم در برابر مشکلاتی که الان خانواده ژیمناستیک با آن درگیر هستند، اهمیتی ندارد.
پیشکسوت ژیمناستیک ایران گفت: رئیس پیشین فدراسیون چهار سال به عنوان رئیس در فدراسیون فعالیت کرد که البته در بخش بانوان عملکردش راضی کننده نبود و همین موضوع باعث ناراحتی همه ما بود. من از هیچ رئیس فدراسیونی دفاع نمیکنم و حرف حق را میزنم.
وی گفت: چند ماه پیش وقتی برای مسابقات انتخابی به تبریز رفتم از فعالیت بانوان خیلی خوشحال شدم چون فکر میکردم وضعیت ژیمناستیک بانوان بسیار ناامیدکننده است اما این طور نبود. بانوان و مربیان فعال هستند هر چند که مدتهاست مسابقهای برای آنها برگزار نشده است اما تمرینات و تکنیکهای به روزی دارند. این موضوع باعث خوشحالی من شد.
سروری عنوان کرد: من نمیدانم چرا باید در مجمع کمیته ملی المپیک ابتدا حقدادی به عنوان رئیس فدراسیون دعوت شود و بعد از آن اینچه درگاهی حضور پیدا کند. مسئولان کمیته ملی المپیک دو سال پیش در جریان مسابقات المپیک اعلام کردند با مسئولان فدراسیون جهانی صحبت کردند تا مشکل حل شود. الان از المپیک توکیو دو سال گذشته و بعد از آن دوباره دو تن از مسئولان ورزش به سوئیس رفتند تا مشکل را حل کنند اما کاری از پیش نبردند.
وی تأکید کرد: من نمیدانم فدراسیون ژیمناستیک چه گره کوری دارد که کمیته ملی المپیک در حل مشکلات آن عاجز مانده و وزیر ورزش قبلی و فعلی هم نتوانسته کاری از پیش ببرد. دوستانی که دم از عشق و علاقه به ژیمناستیک میزنند دو سال است فدراسیون را رها کردند این بار هم رها کنند چون دیدند که شرایط بهتر شد و انگیزه برای کار دو چندان شده است. افرادی هم که حامی این جریان شدند سخت در اشتباه هستند.
پیشکسوت ژیمناستیک ایران در ادامه گفت و گویش با خبرنگار مهر گفت: حل مشکلاتی که الان گریبانگیر ژیمناستیک شده راه دارد، متأسفانه دوستان در زمان ریاست خود قوانینی وضع کردند که ریاست آنها مادامالعمر باشد. در صورتی که این قانون کاملاً غلط است. رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک بسیار توانمند است اما در صورتی که در جایگاه خودش باشد. او چندین سال برای رشته پزشکی زحمت کشیده و من نمیدانم چرا در آن حیطه فعالیت نمیکند. قطعاً رشته خودش پولسازتر است.
وی عنوان کرد: برخی دوستان هم عنوان ملکه ژیمناستیک را به او لقب دادند. من سوالم این است که آیا خودشان این عناوین را باور میکنند. این افراد مدعیاند عاشق ژیمناستیک هستند در صورتی که اگر عشق و علاقهای باشد باید آن را رها کنند. برای اهالی ژیمناستیک مدیریت مهمتر از هر موضوع دیگری است که در این دو سال در فدراسیون شاهد آن بودیم.
سروری گفت: من به کمیته ملی المپیک توصیه میکنم دو فرد فنی که مسلط به زبان انگلیسی هستند با مسئولان فدراسیون جهانی جلسه برگزار کنند و با دلیل و مدرک این مسئله را حل کنند. تمام موضوعات را این دو نفر برای مسئولان فدراسیون جهانی توضیح بدهند قطعاً این کار را جواب خواهد داد. اینکه مسئولان ورزش در جریان مسابقه توضیحاتی ارائه میدهند راهگشا نیست.
وی خاطرنشان کرد: ما هم نمیدانیم مسئله فدراسیون ژیمناستیک به چه نهادی مرتبط است، آیا به وزارت ورزش ارتباط دارد یا پای کمیته ملی المپیک وسط است. این موضوع را کمیته ملی المپیک میتواند حل و فصل کند و با ارائه توضیحات همه ادعاها را نقش بر آب کند. من از کسی حمایت نمیکنم و نمیگویم چه کسی رئیس فدراسیون شود چون اصلاً به من ارتباطی ندارد، اما معتقدم باید افرادی روی کار بیایند که درد جامعه ژیمناستیک را بفهمند و از این آشفته بازار آن را نجات بدهند.
به گزارش خبرنگار مهر، جملیه سروری یکی از جوانترین ورزشکاران ایران بود که به عنوان اولین بانوی ژیمناستیک ایران در المپیک ۱۹۶۴ توکیو حضور پیدا کرد. این ورزشکار زمانی که ۱۳ سال داشت با یک مربی اهل جمهوری چک تمرین کرد و همان سال هم به المپیک راه یافت. بسیاری از اهالی ژیمناستیک از وی که بیش از نیم قرن در این رشته حضور داشته به عنوان مادر ژیمناستیک یاد می کنند.
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