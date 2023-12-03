به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در ادامه جنایت‌های وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه، نزدیک به ۴۰ فلسطینی در نتیجه بمباران منطقه القراره واقع در خان‌یونس به شهادت رسیدند.

دست‌کم ۷ عضو یک خانواده فلسطینی نیز بر اثر بمباران یک خانه در خیابان نفق واقع در شهر غزه به شهادت رسیدند.

خبرنگار المیادین گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی بازار اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه را ویران کرده‌اند و جنوب دیرالبلح واقع در مرکز نوار غزه نیز به شدت از سوی جنگنده‌های صهیونیستی بمباران می‌شود.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که در نتیجه بمباران یک مجتمع مسکونی در شهرک زیتون واقع در شرق شهر غزه ده‌ها فلسطینی به شهادت رسیده یا زخمی شده‌اند.

یک خانه در برابر مدرسه‌ای در شهرک زیتون شهر غزه که تعداد زیادی از آوارگان را در خود جای می‌دهد نیز توسط رژیم صهیونیستی بمباران شد و چندین فلسطینی دیگر به شهادت رسیده یا زخمی شدند.

اشغالگران در چندین منطقه از نوار غزه از جمله جبالیا، تل الزعتر و بیت لاهیا کمربند آتش تشکیل داده‌اند و این مناطق را بمباران می‌کنند.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی دو خودرو آوارگان غزه را در محور صلاح‌الدین هدف قرار داد.

از سوی دیگر مدیر بیمارستان العوده غزه اعلام کرد که در نتیجه بمباران ساختمان‌های کناری بیمارستان و تأثیر این موضوع روی بخش‌های مختلف این بیمارستان، ظرفیت تخت‌های آن با کاهش ۵۰ درصدی روبرو شده است.

وی در ادامه بیان کرد که ارتش رژیم صهیونیستی ۳ تن از پزشکان و نیروهای اورژانس را به صورت مستقیم هدف قرار داده و آنان را به شهادت رسانده است.