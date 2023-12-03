یحیی سریع: ۲ کشتی اسرائیلی را در باب المندب هدف قرار دادیم+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای ما صبح امروز دو کشتی اسرائیلی را با نامهای یونتی اکسپلورر و نامبرناین در باب المندب هدف قرار دادند.

وی اعلام کرد: کشتی اول اسرائیلی با موشک دریایی و کشتی دوم با شهپاد هدف قرار گرفته است. هدف قرار دادن دو کشتی اسرائیلی در راستای اوامر عبدالملک الحوثی و به درخواست ملت ما و آزادگان امت اسلامی در حمایت و همبستگی با ملت فلسطین انجام شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: ما همچنان مانع از عبور کشتی های اسرائیلی در دریاهای سرخ و عرب تا زمان توقف حملات رژیم صهیونیستی به برادران ما در غزه خواهیم شد.

وی افزود: ما به همه کشتی های اسرائیلی یا مرتبط با اسرائیل هشدار می دهیم که هدفی مشروع برای ما خواهند بود.