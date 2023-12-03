  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۱۴

یحیی سریع: ۲ کشتی اسرائیلی را در باب المندب هدف قرار دادیم+فیلم

یحیی سریع: ۲ کشتی اسرائیلی را در باب المندب هدف قرار دادیم+فیلم

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای ما صبح امروز دو کشتی اسرائیلی را با نامهای یونتی اکسپلورر و نامبرناین در باب المندب هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای ما صبح امروز دو کشتی اسرائیلی را با نامهای یونتی اکسپلورر و نامبرناین در باب المندب هدف قرار دادند.

وی اعلام کرد: کشتی اول اسرائیلی با موشک دریایی و کشتی دوم با شهپاد هدف قرار گرفته است. هدف قرار دادن دو کشتی اسرائیلی در راستای اوامر عبدالملک الحوثی و به درخواست ملت ما و آزادگان امت اسلامی در حمایت و همبستگی با ملت فلسطین انجام شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: ما همچنان مانع از عبور کشتی های اسرائیلی در دریاهای سرخ و عرب تا زمان توقف حملات رژیم صهیونیستی به برادران ما در غزه خواهیم شد.

وی افزود: ما به همه کشتی های اسرائیلی یا مرتبط با اسرائیل هشدار می دهیم که هدفی مشروع برای ما خواهند بود.

کد مطلب 5956826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • معصومه IR ۰۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      6 3
      پاسخ
      بسم الله علی ملة رسول‌الله ماشاالله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم والله غیور مرحبا به هم دلی شجاعانه
    • مهدی IR ۰۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      6 3
      پاسخ
      درود برحوثی هاومحورمقاومت
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      7 2
      پاسخ
      دردکشید درد رو میدونه از مردان یمنی شیر تر ندیدم درود بر بزرگ مردیمن شما نشان دادید حرف بااعمال چه قدر فرق داره
    • حریف منم IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      5 0
      پاسخ
      زنده باد انصارالله یمن هرچی به سر امریکای تروریست و اسرائیل بی رگ و بی ریشه بیاید کم است خدا خودشان و اجدادشان را نیامرزد درود بر مقاومت اسلاممرگ بامریکا و اسرائیل خون‌آشام و نجس
    • آلاله IR ۰۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
      0 2
      پاسخ
      درود بر شرف تان مسلمان هیچ وقت ترسو نمیشه مسلمان یعنی ملت یمن آینده از آن آزاد مردان شجاع بوده و خاری و خفت همیشه با ترسوها
    • ایرانی IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
      2 0
      پاسخ
      زنده باد یمن ننگبر اسراییل وامریکای جنایتکار
    • ارغنون IR ۰۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      0 1
      پاسخ
      درود خدا بر انصارالله مقتدر. خدا یاورتان باد
    • ع ا ز CA ۰۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      درود بر مقاومت دلیر و شجاع و مجاهدین واقعی جهان اسلام که امروز یکی از راهبردی ترین نیروهای واقعی جبهه مقاومت هستند ما همه یمنی هستیم و در کنار مجاهدان یمن و تا آخر کنار برادران خودمان می مانیم تا شهادت .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها