جان کربی: معتقدم هنوز ۸ اسیر ما نزد حماس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جان کربی» سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «اِن بی سی» اعلام کرد: هیچ نشانه ای مبنی بر آگاهی جامعه اطلاعاتی آمریکا از طرح حماس برای حمله به اسرائیل (آغاز عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی) وجود ندارد.

سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در این خصوص ادعا کرد: ما با (رژیم) اسرائیل کار می کنیم تا هر کاری که می تواند برای ایجاد مناطق امن برای آوارگان غزه انجام دهیم!

وی اضافه کرد: در حال حاضر هیچ مذاکره رسمی (میان حماس و اشغالگران قدس برای برقراری آتش بس) وجود ندارد؛ زیرا حماس نتوانسته فهرست دیگری از زنان و کودکانی را که ممکن است آزاد شوند، ارائه کند!

«جان کربی» افزود: نمی دانیم مذاکرات چه زمانی می تواند ازسر گرفته شود و در حال کار روی این موضوع هستیم تا ببینیم آیا طرفین می توانند به میز مذاکره بازگردند و پیشرفت کنند. ما معتقدیم که ۸ اسیر آمریکایی هنوز در دست حماس است.

حملات هوایی، زمینی و دریایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه که دیگر تبدیل به ویرانه شده است در پنجاه و هشتمین روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی همچنان با شدت قبل ادامه دارد؛ به طوری که اشغالگران صهیونیست علاوه بر بمباران منازل مسکونی و یک مهدکودک در این باریکه خودروهای امدادرسان را نیز هدف قرار می‌دهند.

از سوی دیگر، رزمندگان گردان‌های قسام گروهی از نظامیان رژیم صهیونیستی را که در داخل ساختمانی در بیت حانون پناه گرفته بودند، با راکت‌های ضد زره TBG هدف قرار داده سپس با سلاح تیربار با آن‌ها درگیر شده و شماری از نظامیان صهیونیست را به قتل رسانده است.

همچنین گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد که ۵ خودروی زرهی اشغالگران اسرائیلی (تانک، نفربر و بولدوزر) را در شرق دیر البلح با بمب‌های «العمل الفدائی» و راکت‌های ضدزره یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده است که از این تعداد ۳ خودروی زرهی به طور کامل منهدم شده است.