تظاهرات گسترده در شهرهای استرالیا در حمایت از فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، هزاران معترض حامی فلسطین امروز یکشنبه در شهرهای سیدنی، ملبورن و بریزبن تجمع کرده و خواستار برقراری آتش بس فوری و دائمی در غزه شدند.

تظاهرکنندگان حامی مردم مظلوم فلسطین وعده دادند که تظاهرات تا زمانی که «آزادی و عدالت حاکم نشود» متوقف نخواهد شد.

به گزارش گاردین، برای هشتمین هفته متوالی، حامیان فلسطین آزاد در منطقه تجاری مرکزی سیدنی، ملبورن CBD و در لوگان- در جنوب بریزبن- راهپیمایی کردند.

عسلا سیا را روز یکشنبه در میان جمعیتی که پرچم‌ها و پلاکاردهای حمایت از فلسطین را در دست داشتند در «هاید پارک» سیدنی گفت: این موضوعِ حدود ۷۵ سال اشغال است. این مسأله ۷۵ سال درد و ماتم و اندوه است.

تظاهرکنندگان با حمل پرچم‌های فلسطین و لبنان شعارهایی در حمایت از لزوم برقراری آتش بس و حمایت از مظلومان در فلسطین سر دادند.

در این مراسم همچنین شعارهایی علیه آمریکا و استرالیا به دلیل حمایت از تجاوز نظامی اشغالگران صهیونیست در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن سر داده شد.

تظاهرات شهر سیدنی توسط سازمان اجتماعی «گروه اقدام فلسطین» سازماندهی شده بود.