به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این کشور در راستای یاری ملت فلسطین مانع از حرکت کشتیهای رژیم صهیونیستی شده است.
سریع تاکید کرد: با از سرگیری حملههای وحشیانه دشمن به نوارغزه، نیروهای مسلح یمن واردنمودن ضربات دردناک و کمرشکن به رژیم اشغالگر صهیونیستی را از سر خواهند گرفت.
وی افزود: امروز در نبردی سرنوشتساز با دشمن صهیونیستی- آمریکایی به سر میبریم و تا زمانی که حمله به غزه متوقف نشود به این نبرد ادامه خواهیم داد.
سریع گفت: این آمریکا بود که حمله به یمن را مدیریت میکرد و اکنون نیز آمریکا جنگ در غزه و فلسطین را اداره میکند. ائتلاف شر و مزدورانی که به ملت یمن حمله کردند، به رژیم صهیونیستی در حمله وحشیانه به غزه یاری میدهند و آن را تأیید میکنند.
وی تاکید کرد: نیروهای مسلح شجاع یمن، آماده تمامی گزینهها و احتمالها جهت پاسخ به هرگونه حمله از سوی ائتلاف متجاوز سعودی- اماراتی هستند. آمریکاییها و صهیونیستها اگر به یمن حمله کنند مرتکب حماقتی بزرگ خواهند شد و پاسخی محکم و دردناک از سوی نیروهای مسلح و ملت بزرگ و نیرومند یمن دریافت خواهند کرد.
سریع گفت: یاری غزه و فلسطین، ورود به نبرد با دشمن صهیونیستی، واردنمودن ضربههای دردناک به رژیم اشغالگر و اتخاذ موضعی شرافتمندانه که در تاریخ جاودان خواهد ماند، مایه مباهات و شرافت ماست.
نظر شما