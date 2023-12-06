فرنگی کاران نوجوان کشور در قم سر شاخ شدند

علی عبدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان کشور از امروز چهارشنبه به مدت ۲ روز در قم آغاز شد.
رئیس هیات کشتی استان قم افزود: این مسابقات با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور در سالن ورزشی خانه مهندس قم برگزار میشود.
وی بیان کرد: مسابقات در ۱۰ وزن برگزار میشود و امشب نفرات برتر ۵ وزن نخست معرفی میشوند.
عبدی گفت: هر کدام از استانهای کشور در این رقابت یک تیم و استان قم ۲ تیم در این رقابتها دارد.
وی ابراز کرد: سرپرست فنی این مسابقات نیما صادقی از مازندران است و اعضای هیأت داوری هم بهروز هندیجانی از خوزستان و داود خوشمنظر از تهران هستند.
وی ادامه داد: در بین داوران قضاوت کننده سیفعلی سلمانپور داور بینالمللی درجه ۲ قم حضور دارد و دبیرخانه فنی سیروس فرجزاده از آذربایجان شرقی و جدولنویسان سیاوش کرمی از ایلام و ابراهیم شعبانپور از البرز هستند.
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