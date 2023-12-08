«رسول رعنا» چشم انتظار مشارکت «فارابی» است‌/یک مادر و فرزند شهیدش

علیرضا جلالی تهیهکننده سینما در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فیلمنامه «رسول رعنا» که پیشتر پروانه ساخت آن به کارگردانی حسن نجفی از سوی سازمان سینمایی صادر شده بود، گفت: برای تولید این پروژه همچنان در انتظار اعلام نظر بنیاد سینمایی فارابی هستیم. قراردادی با مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران برای این فیلم منعقد شده است و نسخهای از فیلمنامه را هم برای آقای زینالعابدین فرستادهایم تا وضعیت مشارکت فارابی هم در این پروژه مشخص شود. برای شروع پیشتولید منتظر نظر کارشناسان فارابی هستیم.
وی ادامه داد: بنیاد شهید موافقت خود برای مشارکت در این پروژه را اعلام کرده و قرارداد هم بستهایم. معتقدیم فیلم هم داستان بسیار خوبی دارد و از آنجایی که حال و هوای دفاع مقدسی دارد، امیدواریم بنیاد فارابی هم برای مشارکت در تولید آن با ما همراه شود. قرار بر این است که ۵۱ درصد بنیاد شهید در این پروژه سرمایهگذاری کند و ۴۹ درصد دیگر را بنیاد فارابی تقبل خواهد کرد.
جلالی درباره احتمال رسیدن «رسول رعنا» به جشنواره فیلم فجر امسال هم گفت: ما پیش از این سابقه تولید سریع یک پروژه سینمایی را داشتهایم و اگر در همین هفته دوستان فارابی نظر خود را درباره پروژه اعلام کنند، بلافاصله آن را کلید خواهیم زد و تلاش میکنیم آن را به جشنواره هم برسانیم.
تهیهکننده «رسول رعنا» با اشاره به اینکه نگارش فیلمنامه این فیلم و کارگردانی آن را حسن نجفی برعهده خواهد داشت درباره داستان آن توضیح داد: داستان این فیلم درباره ارتباط یک مادر شهید با فرزند شهید خودش است و بهنوعی میتوان آن را برگرفته از خاطرات شهید باکری و شهید علی تجلایی دانست.
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