حمایت از ایجاد اجتماعات نخبگانی و رفع خلاهای علمی و فکری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، شیوه نامه تشکیل و توسعه هیئت های اندیشه ورز در راستای تحقق اقدام ملی ۳-۱-۱ سند راهبردی کشور در امور نخبگان مبنی بر گسترش تعامل سطوح مختلف حاکمیتی برای مشارکت اجتماعات نخبگانی در امور مسئله‌شناسی، آینده‌نگاری، تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی تهیه شده است.

همچنین حمایت از نظرات نهادها و اجتماعات نخبگانی به منظور ایجاد حس تعهد، دلبستگی و مسئولیت‌پذیری نسبت به رفع چالش‌ها، از اهداف دیگر این شیوه‌نامه است.

اهداف اجرای این شیوه‌نامه عبارت است از:

۱. حمایت از ایجاد اجتماعات نخبگانی و تسهیل فعالیت اندیشه‌ورزی نخبگان

۲. افزایش حس دلبستگی و مسئولیت‌پذیری نخبگان در نقش‌آفرینی برای شناسایی و ارائه راهکارهای حل مسائل

۳. تلاش در جهت رفع خلأهای علمی و فکری در مورد چالش‌های پیشروی استان و کشور

۴. بهره‌برداری از دانش و تفکر نخبگان در پیشبرد برنامه‌ها و اهداف استان و کشور

۵. شبکه‌سازی گروه‌های نخبگانی به منظور هم‌افزایی و تشریک مساعی برای حل مسائل استان و کشور

۶. معرفی مستعدان برتر و نخبگان به سازمان‌ها و نهادهای استان یا نهادهای ملی برای همکاری و به‌کارگیری

۷. کمک به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای مسئولان در حوزه‌های تخصصی