حمایت از ایجاد اجتماعات نخبگانی و رفع خلاهای علمی و فکری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، شیوه نامه تشکیل و توسعه هیئت های اندیشه ورز در راستای تحقق اقدام ملی ۳-۱-۱ سند راهبردی کشور در امور نخبگان مبنی بر گسترش تعامل سطوح مختلف حاکمیتی برای مشارکت اجتماعات نخبگانی در امور مسئلهشناسی، آیندهنگاری، تصمیمسازی و برنامهریزی در دستگاههای اجرایی تهیه شده است.
همچنین حمایت از نظرات نهادها و اجتماعات نخبگانی به منظور ایجاد حس تعهد، دلبستگی و مسئولیتپذیری نسبت به رفع چالشها، از اهداف دیگر این شیوهنامه است.
اهداف اجرای این شیوهنامه عبارت است از:
۱. حمایت از ایجاد اجتماعات نخبگانی و تسهیل فعالیت اندیشهورزی نخبگان
۲. افزایش حس دلبستگی و مسئولیتپذیری نخبگان در نقشآفرینی برای شناسایی و ارائه راهکارهای حل مسائل
۳. تلاش در جهت رفع خلأهای علمی و فکری در مورد چالشهای پیشروی استان و کشور
۴. بهرهبرداری از دانش و تفکر نخبگان در پیشبرد برنامهها و اهداف استان و کشور
۵. شبکهسازی گروههای نخبگانی به منظور همافزایی و تشریک مساعی برای حل مسائل استان و کشور
۶. معرفی مستعدان برتر و نخبگان به سازمانها و نهادهای استان یا نهادهای ملی برای همکاری و بهکارگیری
۷. کمک به تصمیمسازی و تصمیمگیری برای مسئولان در حوزههای تخصصی
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