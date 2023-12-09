به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی ظهر شنبه با حضور در پردیس شهید مطهری دانشگاه فرهنگیان زاهدان پای درد دل دانشجویان نشست و با استماع مشکلات و مطالبات دانشجویان ضمن پاسخگویی به سوالات، نکات مد نظر را تبیین کرد.
امام جمعه زاهدان گفت: دانشجویان، دارای ویژگیهایی از جمله نشاط، شادابی، توان جوانی، آزاد اندیشی و برخوردار از ایمان، تعهد و باور هستند که اگر با عقلانیت تدبیر، دانش، بینش و مهارت همراه شود، تأثیرگذار و پیشران در جامعه خواهند بود و شتاب رشد و تعالی را افزایش خواهند داد.
وی افزود: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، علاوه بر این ویژگیها در مسیر تعلیم و تربیت قرار دارند و خود را برای معلم شدن آماده میکنند که جایگاه معلم ارزشمند و حائز اهمیت است و بر اساس همین اهمیت، مسؤولیت بیشتری را عهدهدار خواهند بود.
وی ادامه داد: برای اینکه یک معلم موفق باشید، باید توانمندیهای مختلف علمی، مهارتی، بینشی، شعور انقلابی، فکر اجتماعی، اخلاق و معنویت خود را تقویت کنید.
نماینده ولیفقیه در سیستان وبلوچستان با اشاره به حدیث «مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً، فَلْیَبْدَأْ بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ» اظهار کرد: کسی که میخواهد خود را پیشوای جامعه قرار دهد، قبل از اینکه به سراغ تعلیم دیگران برود، باید برای رشد علمی خود تلاش کند و به تعلیم خود بپردازد.
امام جمعه زاهدان تصریح کرد: کار کردن روی خود، سخت است اما باید قدر این سختی را بدانیم، کسی که ابتدا برای رشد علمی، اخلاقی و معنوی خود کار میکند، سزاوارتر به تجلیل است تا کسی که به سراغ تعلیم دیگران رفته و خود را فراموش میکند.
وی گفت: ما از فرصت اقوام و مذاهب در سیستان و بلوچستان برخورداریم و باید از آن در راستای رشد جامعه، تقویت انسجام اسلامی و تقویت وحدت امت اسلامی استفاده کنیم.
امام جمعه زاهدان افزود: در این خصوص بخش عمدهای بر عهده معلمان است و اگر معلم معتدل، متعهد به مبانی اسلام و انقلاب داشته باشیم از هر قوم و مذهبی که باشد فرقی نمیکند، میتواند خدمت کرده و در راستای رشد جامعه قدم بردارد اما بالعکس اگر فهم، عقل و انگیزه درستی نداشته باشد از هر قوم و مذهبی که باشد و در هر جایی که قرار گیرد کار را خراب میکند.
وی در واکنش به مطالبات جمعی از دانشجویان مبنی بر کمبودها و مشکلات موجود در دانشگاه فرهنگیان استان نیز تاکید کرد: باید سابقه تشکیل دانشگاه فرهنگیان را در نظر بگیرید و متوجه باشید که از چه زمانی کار شروع شده و در حال حاضر به کجا رسیده که در این صورت مأیوس نخواهید شد، البته کار با تأخیر صورت گرفته و میتوانستیم از همان ابتدای انقلاب آن را شروع کنیم.
وی افزود: کار به تازگی شروع شده اما در همین مدت کوتاه رشد و پیشرفتهای خوبی حاصل شده که برای ما امیدوار کننده است، البته هنوز در مقایسه با دانشگاههای دیگر فاصله دارد و باید تلاش شود تا این فاصله جبران شود.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان گفت: شرایط استان هم به همین شکل است اما این به معنای عدم سرمایهگذاری در استان نیست بلکه انواع سرمایهگذاریها در این خطه پهناور انجام شده البته میتوانسته بیشتر باشد، چرا که ما در شاخصهای توسعه ذیل جدول هستیم از این جهت که ما با یک محرومیت تاریخی روبرو بودهایم و سایر استانها نیز همواره در حال رشد و پیشرفت هستند، براین اساس ما باید نیمه پر لیوان را ببینیم که مأیوس نشویم و به نیمه خالی لیوان هم توجه کنیم تا به وضع موجود اکتفا نشود و برای جبران کمبودها تلاش صورت گیرد.
امام جمعه زاهدان افزود: بر اساس گزارشها، دولت بودجههای ویژهای را برای ساخت و ساز مدارس در سیستان و بلوچستان اختصاص داده و مدارس زیادی ساخته شده اما هر چقدر در خصوص ساخت و ساز مدارس تلاش شود، با توجه به درصد بالای تولد در سیستان و بلوچستان همواره به جذب امکانات و ساخت مدارس جدید نیاز داریم.
محاسن و معایب جذب اساتید بومی و غیر بومی
محامی با اشاره به مطالبه یکی از دانشجویان مبنی بر جذب اساتید بومی، ادامه داد: جذب و به کارگیری اساتید بومی و غیر بومی دارای محاسن و معایبی است و باید یک راه میانه را در پیش بگیریم از این راستا که اساتید غیربومی پس از مدتی خواستار انتقال و جابجایی هستند اما حُسن کار تعامل فرهنگی با خارج استان است و دانشجویان ما اساتید مختلف با فرهنگهای مختلف را مشاهده خواهند کرد.
وی گفت: در جلسات مکرراً عرض کردم که اضافه کردن پردیسها در نقاط مختلف استان دارای معایبی است از جمله اینکه فرد دوران دانشآموزی خود را در یک محیط بسته و با کیفیت نامطلوب آموزش دیده و سپس دوران دانشجویی او در همین محیط خواهد بود و این کار اشتباهی است، در حالی که شما باید دانشجویان را به سایر مناطق کشور بفرستید تا با فرهنگ سایر مناطق آشنا شده و در رقابت با دانشجویان مجبور به ارتقای سطح خود شوند.
امام جمعه زاهدان تصریح کرد: حُسن به کارگیری اساتید بومی، ماندگار بودن آنهاست اما باید توجه داشته باشیم که این اساتید در محیطهای بسته رشد داشته و گاهی با ضعفهایی مواجه هستند.
امام جمعه زاهدان افزود: باید راه میانه پیدا کنیم به گونهای که در جذب دقت شود تا افراد بومی ضعیف به کارگیری نشوند و حتی در صورت به کارگیری افراد ضعیف برای آنها دورههای ارتقای مهارت برگزار شود.
تاکید بر رعایت عدالت در تقسیم و توزیع بودجه
وی در پاسخ به مطالبه یکی از دانشجویان مبنی بر تفاوت مراکز دانشگاه فرهنگیان در شمال و جنوب استان گفت: یکی از مسائل مورد تاکید بنده بحث عدالت است، مثلاً اینکه در کلیت کشور، عدالت در آموزش و عدالت در بهداشت را مطرح میکنیم و با توجه به کمبودهای موجود در استان بودجههای بیشتری هم برای سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده و بعد از اینکه بودجه در اختیار استان قرار داده شد باید عدالت در تقسیم و توزیع بودجه در بخشهای مختلف رعایت شود.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان در تبیین اظهارات یکی از دانشجویان مبنی بر دعوت برای حضور در پردیس رسالت دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: سه محور حوزههای علمیه، آموزش و پرورش و دانشگاه در اولویتهای کاری بنده قرار دارد و برنامههای حوزوی ما به طور منظم در حال اجراست و برنامههای آموزش و پرورش نیز به تازگی آغاز شده و در صورت برنامهریزی از سوی جامعه دانشجویی و دانشگاهیان ما حاضریم وقت خود را به این جهت اختصاص دهیم.
وی در تبیین گلایه یکی از دانشجویان مبنی بر تأخیر در پرداخت تسهیلات ازدواج در جوانترین استان کشور، گفت: در سطح کشور، با مشکلات بانکی و عدم اجرای تعهدات از سوی بانکها مواجه هستیم، بر اساس خبرهایی که از رسانه ملی میشنویم، پیگیریهایی در این خصوص صورت گرفته و بنده نیز این موضوع را از طریق استانداری پیگیری خواهم کرد.
وی در تبیین اظهارات یکی از دانشجویان مبنی بر ارائه دروس غیرمفید در بین واحدهای درسی دانشگاه، اضافه کرد: ما با این پدیده در حوزههای علمیه مواجه هستیم و طلاب در این خصوص گلایه دارند، اما در واقع هر کدام از این درسها، فواید بسیار دارد اما چون کاربرد آن را نمیدانند انگیزهای برای مطالعه آن ندارند و حال به نظر میرسد در خصوص دانشگاه فرهنگیان هم همین نکته وجود دارد و اساتید باید کاربرد دروس را برای دانشجویان تبیین کنند و در صورتی که واقعاً دروس غیر مفید در واحدهای دانشگاهی وجود داشت کار باید توسط ریاست دانشگاه از طریق مرکز کشور پیگیری و دنبال شود.
تمدن نوین اسلامی جز با تعامل شیعه و اهل سنت تحققپذیر نیست
وی در ادامه با اشاره به اظهارات یکی از دانشجویان مبنی بر نگاه برادری بین شیعه و اهل سنت در پردیس شهید مطهری دانشگاه فرهنگیان زاهدان تصریح کرد: لازمه رشد و تعالی استان و کشور ما در گرو همین نکته است و طبق بیانات مقام معظم رهبری تمدن نوین اسلامی جز با تعامل شیعه و اهل سنت تحققپذیر نیست که اگر به این نکته اعتقاد داشته باشیم وضعیت خیلی بهتر و کارمان متفاوت خواهد شد اما متأسفانه برخی این فرهنگ را ندارند.
اختلافات بین شیعه و اهل سنت نشأت گرفته از جهالت و نادانی است
وی ادامه داد: بسیاری از اختلافات بین شیعه و اهل سنت نشأت گرفته از جهالت و نادانی، تأثیرپذیری از تبلیغات دشمن و عدم شناخت از یکدیگر است در حالی که اگر ما از یکدیگر شناخت پیدا کنیم دیگر نسبت به هم سوءظن نخواهیم داشت، عملاً مشاهده میکنیم که بدنه اهل سنت حساب خود را از یک گروه خاص جدا کردهاند.
وی گفت: شیعه و اهل سنت باید در این خصوص کار کنند و این گونه نیست که یک گروه نیازمند و گروه دیگر بی نیاز باشد بلکه همه به امینت و پیشرفت استان خود نیازمند هستیم و دشمن نیز به دنبال ایجاد تفرقه است.
محامی در واکنش به اظهارات یکی از دانشجویان مبنی بر توجه به خطای معلم و بی توجهی به از خودگذشتگی معلمان، گفت: چیزی که بیشتر در ذهنها وجود دارد، فداکاریهای معلمان هست و حتی در رسانه ملی هم بیشتر به فداکاریهای معلمان پرداخته شده که خوشبختانه تعداد این فداکاریها کم نیست و باید تلاش شود تا بیشتر اطلاع رسانی شود.
وی با اشاره به اظهارات یکی از دانشجویان مبنی بر وجود مدارس کپری در استان نیز گفت: در گذشته، طی جلسهای مسؤولان از وزارت آموزش و پرورش گزارشی ارائه کردند مبنی بر اینکه جشن پایان مدارس خشتی و گلی در استان را میگیریم که بنده ضمن قدردانی بیان کردم جشن پایان مدارس کپری را کی خواهید گرفت و بر اساس گزارشها بودجههای ساخت مدارس چند برابر شده و حتی خیرین مدرسهساز نیز ورود خوبی به استان داشتهاند اما همچنان نیازمندیم تا این نهضت در استان ما ادامه پیدا کند.
وی در ادامه با اشاره به مطالبه یکی از دانشجویان مبنی بر صدور ابلاغ خدمت برای دانشجویان در حال تحصیل، اظهار کرد: در گذشته گزارشهایی از سوی مسؤولین آموزش و پرورش ارائه شد مبنی بر اینکه ما در استان کمبود معلم نداریم که برای ما عجیب و غیرقابل باور بود و یکی از رویکردهای آنها تأمین معلم به همین شیوه بوده که البته با توجه به میزان بالای بازنشستگان باید به دنبال راهکارهایی باشند که یکی از راهکارها به کارگیری دانشجویان ترم بالایی است و البته اگر پیشنهادی در این خصوص وجود دارد، باید ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به مطالبه یکی از دانشجویان اهل سنت مبنی بر عدم پخش اذان اهل سنت در خوابگاههای دانشجویی و عدم اختصاص وقت برای اقامه نماز مغرب به دانشجویان اهل سنت توسط اساتید حین برگزاری کلاسها، افزود: در ابتدای حضور بنده در استان، ما را به مسجد مکی زاهدان دعوت کردند و در آغاز مراسم به سخنرانی و بیان اعتقادات خود پرداختند و عنوان کردند که ما دوست دار نظام و همه مدارس علمیه ما اهل اعتدال هستند و در ادامه سه درخواست را مطرح کردند ابتدا پخش اذان اهل سنت از صدا و سیما، دوم پذیرش طلاب غیر ایرانی در مدارس علوم دینی و سوم گزینش اهل سنت و به کارگیری در جایگاهها.
محامی ادامه داد: اقامه نماز ظهر و عصر با چالش روبرو نیست از این جهت که قبل یا بعد از کلاس امکان اقامه آن وجود دارد اما هنگام تداخل کلاس درس با اذان مغرب باید به گونهای تدبیر شود که دانشجویان وقتی برای اقامه نماز داشته باشند و این مسئله باید از سوی مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاههای استان پیگیری شود.
مناظره به معنای جنگ و دعوا به مصلحت نیست
وی در تبیین درخواست یکی از دانشجویان مبنی بر برگزاری مناظرات دانشجویی بین دانشگاههای مختلف استان، گفت: مناظره به معنای جنگ و دعوا به مصلحت نیست و ما باید بیشتر در حوزه تعامل فعالیت کنیم مگر اینکه در یک فضای دوستانه و صمیمی به بیان نکات خود پرداخته و همدیگر را نقد کنیم و اگر طرفین به آداب مناظره پایبند باشند اتفاق خوبی است و حتی سبب رشد دانشجویان خواهد شد و در صورتی که آداب رعایت نشود آسیبزا خواهد بود.
درخواست تشکیل شورای مشورتی با معرفی رابطین شیعه و اهل سنت از هر دانشگاه
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: پیشنهاد این است که از هر دانشگاهی یک نفر اهل تشیع و یک نفر اهل سنت معرفی شوند تا بتوان شورای مشورتی را تشکیل داد.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: باید بر مدارس نظارت کنید که سیاستهای مد نظر شما در مدارس اجرا شود زیرا طبق گزارشی که من دارم در همه مدارس شما این سیاستها اجرا نمیشود و دوم اینکه مطالبات دوجانبه است و باید پله به پله جلوتر بیایند و مقداری هم کار را پیش بردند اما بعد کار را خراب کردند و باز شرایط به روز اول برگشت و سومین نکته این بود که بنده عنوان کردم اگر شما کارگزار نظام و همراه نظام تربیت کنید دیگر نیاز به پیگیری برای جذب آنها نیست اما وقتی کسی تربیت شود که نگاهش به جای دیگر، دل در گرو جای دیگر و احیاناً دستش در جیب دیگری باشد طبیعتاً هیچ نظامی او را به عنوان کارگزار خود قبول نخواهد کرد و شیعه یا اهل سنت بودن فرد در این جهت تفاوتی ندارد.
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