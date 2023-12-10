به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی به میزبانی دانشگاه خاتم الانبیا (ص) پدافند هوایی ارتش، با دستور فرمانده کل ارتش گروههای پروازی پهپاد کرار رهگیر مسلح به موشک هوا به هوای مجید به مناطق پدافند هوایی ملحق شدند.
امیر سرتیپ علیرضا صباحیفرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در این مراسم از به کارگیری این پهپادهای رهگیر در مناطق پدافند هوایی شمالغرب، غرب، جنوبغرب، جنوب، جنوب شرق و شرق کشور خبر داد.
پهپاد کرار رهگیر مسلح به موشک مجید تحت عنوان طرح رسول حاصل همکاری و همافزایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرویهای مسلح و نیروی پدافند هوایی ارتش است که میتواند با هزینه بسیار کمتر از هواپیماهای با سرنشین شکاری، عملیات رهگیری و انهدام هواگردهای متخاصم را به انجام رساند.
موشک پدافندی مجید که برای هدف قرار دادن اهداف در طرح رسول استفاده شده است به دو صورت حرارتی و تصویری هدف را ردگیری و دنبال میکند و یک دستاورد کاملاً بومی است، پهپاد کرار مسلح به موشک مجید در رزمایش پهپادی ارتش در مهرماه سال جاری با موفقیت هدف واگذاری را مورد اصابت قرار داد.
با الحاق پهپادهای طرح رسول به یگانهای پدافندی در سطح کشور، بخش عمدهای از عملیات پدافند هوا پایه بهصورت تاکتیکی و در هر موقعیت جغرافیایی و با هزینه بسیار پایینتر نسبت به استفاده از هواپیماهای باسرنشین و با درصد خطر کمتر انجام میشود.
نظر شما