به گزارش خبرنگار مهر، توحید دلاور قوام پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه وبیناری در مورد جشنواره صنایعدستی بسیج اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور مرحله استانی جشنواره صنایعدستی بسیج در استان اردبیل و با همکاری معاونت صنایعدستی، بسیج هنرمندان و پایگاه مقاومت بسیج اداره کل میراثفرهنگی برگزار میشود.
وی افزود: مهلت ارسال آثار برای این جشنواره تا ۳۰ آذرماه خواهد بود و آثار حاضر در جشنواره از ۹ تا ۱۵ دی ماه در محل نگارخانه خطایی مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی به نمایش گذاشته میشوند.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل بیان کرد: این جشنواره در ۲۲ رشته مختلف برگزار میشود و هر هنرمند در یک رشته صنایع دستی میتواند حضور داشته باشد که در نهایت آثار برتر برای حضور در جشنواره سراسری معرفی خواهند شد.
دلاورقوام ادامه داد: دبیرخانه مرکزی جشنواره استانی صنایعدستی بسیج در محل نگارخانه خطایی مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی آماده دریافت آثار هنرمندان است.
