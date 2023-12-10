۱۹ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۰

معاون صنایع دستی اردبیل:

اردبیل میزبان مرحله استانی دومین جشنواره صنایع دستی می‌شود

اردبیل میزبان مرحله استانی دومین جشنواره صنایع دستی می‌شود

اردبیل - معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: مرحله استانی دومین جشنواره سراسری صنایع‌دستی بسیج در اردبیل برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، توحید دلاور قوام پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه وبیناری در مورد جشنواره صنایع‌دستی بسیج اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور مرحله استانی جشنواره صنایع‌دستی بسیج در استان اردبیل و با همکاری معاونت صنایع‌دستی، بسیج هنرمندان و پایگاه مقاومت بسیج اداره کل میراث‌فرهنگی برگزار می‌شود.

وی افزود: مهلت ارسال آثار برای این جشنواره تا ۳۰ آذرماه خواهد بود و آثار حاضر در جشنواره از ۹ تا ۱۵ دی ماه در محل نگارخانه خطایی مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی به نمایش گذاشته می‌شوند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل بیان کرد: این جشنواره در ۲۲ رشته مختلف برگزار می‌شود و هر هنرمند در یک رشته صنایع دستی می‌تواند حضور داشته باشد که در نهایت آثار برتر برای حضور در جشنواره سراسری معرفی خواهند شد.

دلاورقوام ادامه داد: دبیرخانه مرکزی جشنواره استانی صنایع‌دستی بسیج در محل نگارخانه خطایی مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی آماده دریافت آثار هنرمندان است.

