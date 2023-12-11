کاهش رفت و آمد بیماران خاص و صعب العلاج برای تهیه دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار جانبازی مدیر بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: با اقدامات صورت گرفته نیازی نیست که بیماران خاص تحت پوشش دانشگاه برای دریافت حواله دارو و سایر خدمات، به معاونت درمان دانشگاه مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد: امکان ارائه خدمات به بیماران خاص در داروخانههای شهید کاظمی و هلال احمر تهرانپارس فراهم شده است.
جانبازی افزود: در ماههای گذشته بیماران برای دریافت معرفینامه، حواله دارویی، تشکیل پرونده و…، ابتدا به معاونت درمان و سپس به داروخانه و مرکز درمانی مرتبط مراجعه میکردند. این رفت و آمدها موجب سردرگمی و ناراحتی برخی بیماران و همراهانشان شده بود که این فرایند با انتقال میز خدمت به نقاط در دسترستر و نزدیک محل درمان و دارو اصلاح شد.
به گفته وی، هماکنون با حضور کارشناسان معاونت درمان در داروخانه شهید کاظمی (محدوده پارک وی) و داروخانههای هلال احمر شماره ۲ منطقه تهرانپارس، خدمات مذکور به بیماران خاص ارائه میشود.
مدیر خدمات بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به هماهنگی صورت گرفته با سازمانهای بیمهگر یادآور شد: بیماران پس از دریافت حواله دارویی، نیاز به اخذ تاییدیه سازمانهای بیمهگر دارند که خوشبختانه کارشناسان بیمهها نیز در داروخانههای مربوطه مستقر هستند و این امر باعث تسهیل ارائه خدمات به بیماران میشود.
وی، افزایش و تسهیل فرایند دسترسی به خدمات درمانی به ویژه خدمات به بیماران خاص و صعبالعلاج را یکی از اولویتهای کاری معاونت درمان برشمرد و خاطرنشان کرد: امکان ارائه خدمات در داروخانههای مذکور به بیماران دیالیزی، ام اس، پیوندی و سایر بیماریها فراهم شده است.
جانبازی با اشاره به دریافت خدمات درمانی به بیش از ۲۰ هزار بیمار مبتلا به بیماریهای خاص و صعبالعلاج در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: این اقدام باعث تسهیل ارائه خدمات به بیماران خاص و کاهش مراجعه حضوری این افراد به معاونت درمان دانشگاه شده است.
مدیر خدمات بیمارستانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: با حمایت معاون درمان و پیگیریهای صورت گرفته به زودی ارائه خدمات در قالب میز خدمت الکترونیکی در اختیار بیماران قرار میگیرد.
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