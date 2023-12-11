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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۷:۰۶

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد؛

کاهش رفت و آمد بیماران خاص و صعب العلاج برای تهیه دارو

کاهش رفت و آمد بیماران خاص و صعب العلاج برای تهیه دارو

مدیر خدمات بیمارستانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از دریافت حواله دارویی بیماران خاص بدون مراجعه حضوری به معاونت درمان دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار جانبازی مدیر بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: با اقدامات صورت گرفته نیازی نیست که بیماران خاص تحت پوشش دانشگاه برای دریافت حواله دارو و سایر خدمات، به معاونت درمان دانشگاه مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: امکان ارائه خدمات به بیماران خاص در داروخانه‌های شهید کاظمی و هلال احمر تهرانپارس فراهم شده است.

جانبازی افزود: در ماه‌های گذشته بیماران برای دریافت معرفی‌نامه، حواله دارویی، تشکیل پرونده و…، ابتدا به معاونت درمان و سپس به داروخانه و مرکز درمانی مرتبط مراجعه می‌کردند. این رفت و آمدها موجب سردرگمی و ناراحتی برخی بیماران و همراهانشان شده بود که این فرایند با انتقال میز خدمت به نقاط در دسترس‌تر و نزدیک محل درمان و دارو اصلاح شد.

به گفته وی، هم‌اکنون با حضور کارشناسان معاونت درمان در داروخانه شهید کاظمی (محدوده پارک وی) و داروخانه‌های هلال احمر شماره ۲ منطقه تهرانپارس، خدمات مذکور به بیماران خاص ارائه می‌شود.

مدیر خدمات بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به هماهنگی صورت گرفته با سازمان‌های بیمه‌گر یادآور شد: بیماران پس از دریافت حواله دارویی، نیاز به اخذ تاییدیه سازمان‌های بیمه‌گر دارند که خوشبختانه کارشناسان بیمه‌ها نیز در داروخانه‌های مربوطه مستقر هستند و این امر باعث تسهیل ارائه خدمات به بیماران می‌شود.

وی، افزایش و تسهیل فرایند دسترسی به خدمات درمانی به ویژه خدمات به بیماران خاص و صعب‌العلاج را یکی از اولویت‌های کاری معاونت درمان برشمرد و خاطرنشان کرد: امکان ارائه خدمات در داروخانه‌های مذکور به بیماران دیالیزی، ام اس، پیوندی و سایر بیماری‌ها فراهم شده است.

جانبازی با اشاره به دریافت خدمات درمانی به بیش از ۲۰ هزار بیمار مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: این اقدام باعث تسهیل ارائه خدمات به بیماران خاص و کاهش مراجعه حضوری این افراد به معاونت درمان دانشگاه شده است.

مدیر خدمات بیمارستانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: با حمایت معاون درمان و پیگیری‌های صورت گرفته به زودی ارائه خدمات در قالب میز خدمت الکترونیکی در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5963283
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • بتوچه IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
      0 0
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      بیچاره ها دردشون کمه دنبال دارو هم میدون دارو ها تاریخ مصرف کم دارد اصلا تازه نیست خدا به داد معده هاشون برسه
    • IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
      0 0
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      بعضی داروها گیر نمیاد باید کلی گشت بخصوص داروی پیوند که اگه گیر نیاد پیوند پس میزنه واقعا بیمار صعب العلاج گرفتاری زیاد دارن

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