به گزارش خبرنگار مهر، حبیب موسوی نماور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در مورد طرح «تکام» اظهار کرد: طرح «تکام» زمینه توانمندسازی، کارآفرینی و ایجاد مهاجرت معکوس با روشهایی که در طرح آمده و نظامهایی که تعریف شده را مهیا میکند.
وی ادامه داد: در قالب این طرح ظرفیتهای همه دستگاهها از جمله شهرداریها، دهیاریها و همه نهادهایی که با روستا سر و کار دارند و در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان تبیین و در شورای برنامه ریزی توسعه استان تصویب شده است، به کار گرفته میشود؛ ضمن اینکه اعتبارات لازم برای آن در نظر گرفته شده است.
مدیرکل روستایی استانداری تهران عنوان کرد: این طرح با هدف توانمندسازی و کارآفرینی مردم پایه در روستاهای جلیل آباد از چند ماه پیش در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است.
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