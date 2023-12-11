به گزارش خبرنگار مهر، حبیب موسوی نماور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در مورد طرح «تکام» اظهار کرد: طرح «تکام» زمینه توانمندسازی، کارآفرینی و ایجاد مهاجرت معکوس با روش‌هایی که در طرح آمده و نظام‌هایی که تعریف شده را مهیا می‌کند.

وی ادامه داد: در قالب این طرح ظرفیت‌های همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و همه نهادهایی که با روستا سر و کار دارند و در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان تبیین و در شورای برنامه ریزی توسعه استان تصویب شده است، به کار گرفته می‌شود؛ ضمن اینکه اعتبارات لازم برای آن در نظر گرفته شده است.

مدیرکل روستایی استانداری تهران عنوان کرد: این طرح با هدف توانمندسازی و کارآفرینی مردم پایه در روستاهای جلیل آباد از چند ماه پیش در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است.