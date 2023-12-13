به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال تهران و پرسپولیس در دیداری معوقه از هفته پنجم لیگ برتر فردا پنج‌شنبه از ساعت ۱۵ و در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می‌روند. استقلال و پرسپولیس به ترتیب با ۲۴ و ۲۰ امتیاز در رده‌های اول و چهارم جدول رده بندی قرار دارند.

بلیت فروشی این بازی از ساعت ۱۵ روز گذشته سه شنبه ۲۱ آذر شروع شده بود که تمامی بلیت‌های این بازی به فروش رفته است و طبق اعلام هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تنها هوادارانی که بلیت خریداری کرده باشند می‌توانند وارد ورزشگاه آزادی شوند.

دربی صد و دوم برای هر دو تیم بسیار مهم است و کسب ۳ امتیاز در این دیدار می‌تواند شرایط هر یک از تیم‌ها را برای رسیدن به عنوان قهرمانی در نیم فصل تسهیل کند.

بلیت فروشی در سایت فدراسیون فوتبال در شرایطی به پایان رسیده است که برخی دلال ها بلیت های خود را در سطح شهر تهران با چند برابر قیمت به فروش می رسانند. تا امروز چهارشنبه قیمت بلیت دربی به ۳ تا ۵ میلیون تومان هم رسیده است.