کارلسون: گزینه مناسبی برای معاونت ترامپ نیستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تاکر کارلسون، مجری مشهور آمریکایی که دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق این کشور او را به عنوان گزینه معاونت در صورت پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴ معرفی کرده است، خود را انتخاب مناسبی برای این پست نمی‌داند.

کارلسون در واکنش به معرفی او از سوی ترامپ به عنوان گزینه احتمالی معاونت، گفت: می‌دانم که می‌توانم خوب سخنرانی کنم. اما (معاونت) چیزی فراتر از سخنرانی است. آیا برای این پست خوب هستم؟ احتمالا نه. قبلا هرگز چنین کاری نکرده‌ام.

وی به عنوان میهمان اصلی فضای گفت‌وگو در شبکه اجتماعی ایکس(توییتر سابق)، همچنین گفت که ساختار قضایی آمریکا او را نگران کرده است زیرا به ادعای وی «آنها قصد دارند ترامپ را محکوم کنند تا در رقابت انتخاباتی از شر او خلاص شوند.»

ترامپ در اواسط نوامبر در مصاحبه‌ای گفت که کارلسون را به عنوان معاونش در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا مدنظر قرار داده است زیرا به گفته ترامپ «او درایت فوق‌العاده‌ای دارد.»

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است پنجم نوامبر ۲۰۲۴ برگزار شود. ترامپ در چندین نظرسنجی با اختلافی اندک و در برخی مواقع قابل‌توجه، از جو بایدن، رییس جمهور کنونی و رقیب اصلی وی در انتخابات سال آتی پیشتاز است.

دادگاهی عالی در ماه آگوست برای ترامپ در چهار فقره اتهام مرتبط با شورش ششم ژانویه ۲۰۲۱ کیفرخواست صادر کرد. رییس جمهور سابق آمریکا اتهامات را رد کرده است. انتظار می‌رود محاکمه وی چهار مارس ۲۰۲۴ آغاز شود.