تغییر قوانین سپک تاکرا با حضور نمایندگان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جلسه هیات رییسه فدراسیون جهانی سپک تاکرا با حضور سهراب آزاد نایب رییس فدراسیون آسیایی و عضو هیات رییسه فدراسیون جهانی و علی فولادی راد عضو هیات رییسه فدراسیون جهانی به صورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست «حلیم بن کادر» رئیس فدراسیون آسیا و دبیرکل فدراسیون جهانی برگزار شد، وی پیشنهاد کرد امتیازات سپک تاکرا از ۲۱ به ۱۵ امتیاز کاهش پیدا کند که با رای اعضای هیات رییسه این پیشنهاد تصویب شد.

بر اساس این تصمیم گیری از اول ژانویه ٢٠٢۴ مسابقات سپک تاکرا در هر ست با امتیاز ١۵ به پایان خواهد رسید تا به زیبایی این رشته جذاب افزوده شود.

همچنین پیشنهاد افزودن ۵ رشته میکس به مسابقات جهانی و آسیایی در این جلسه مطرح شد که این پیشنهاد هم با رای اکثریت از جمله رئیس و دبیر انجمن سپک تاکرا به تصویب رسید و مقرر شد در اولین قدم و در مسابقات جام جهانی هندوستان که در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد رشته ۴ نفره میکس رسما برگزار شود.