جزییات جشنواره قرآنی رحمت تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد میرعارفین، معاون آموزش مؤسسه جامعه القرآن الکریم و اهل البیت (ع) در خصوص جزئیات جشنواره قرآنی رحمت گفت: یکی از مأموریت‌های ویژه مؤسسه جامعه القرآن الکریم این است که اهتمام ویژه‌ای بر آموزش خردسالان در شعب و مدارس خود داشته باشد بر همین اساس جشنواره قرآنی رحمت ویژه دانش‌آموزان مدارس این مؤسسه با هدف تربیت عملی و آموزش آداب اسلامی به فرزندان برگزار می‌شود.

معاون آموزش مؤسسه جامعه القرآن الکریم و اهل البیت (ع) ادامه داد: این مؤسسه بیش از ۲۵ سال است که در فعالیت‌های قرآنی کار و حدود ۲۲ سال است که مدرسه‌داری می‌کند. ما از همان ابتدا به این فکر افتادیم که یک ساعت از برنامه دانش‌آموزانی که در مدارس قرآنی ما تحصیل می‌کنند به فوق‌برنامه قرآنی ویژه اختصاص دهیم.

وی بیان کرد: جشنواره رحمت در این دوره ویژه دانش‌آموزان پیش‌دبستانی و دوره اول ابتدایی مدارس ما است. در حال حاضر ما ۵۱ مدرسه در سطح کشور دایر کرده‌ایم که همه این مدارس از امکانات و آموزش‌ها به شکل یکسان استفاده می‌کنند. به همین جهت مربیان ویژه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته‌ایم و از پیش دبستانی تا کلاس ۱۲ دبیرستان برای آن‌ها برنامه قرآنی داریم.

میرعارفین با بیان اینکه جشنواره رحمت مخفف روخوانی، حفظ، مفاهیم و تربیت اسلامی و تجوید است، گفت: تمامی این موارد و آموزش‌ها در این کلمه دیده شده است، ضمن اینکه خدای متعال قرآن کریم را در آیاتش رحمت خوانده است و این رحمت برای مؤمنین است.

معاون آموزش مؤسسه جامعه القرآن الکریم و اهل البیت (ع) ادامه داد: موضوع جشنواره امسال نماز است که با شعار «بچه‌ها درست و زیبا نماز بخوانید» اجرا شد. موضوعات آن هم سوره‌های قرآن در نماز است که در چهار جلد کتب ویژه این مسابقات و در قالب‌های نمایش، قصه، بازی و همخوانی اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: یکی از نکات ویژه این جشنواره این است که قبل از اجرای آن برای همه دانش‌آموزان قرآنی یک جایزه در نظر گرفته می‌شود که با شروع جشنواره برای آن‌ها ارسال خواهد شد و در ادامه برای برگزیدگان نیز جوایز ارزنده‌ای در نظر گرفته شده است.

میرعارفین گفت: این جشنواره از ۱۲ تا ۲۸ بهمن ماه انجام می‌شود و مهلت ارسال آثار به آن تا ۲۸ آذرماه است که علاقه‌مندان باید در قالب یک تولید رسانه‌ای برای ما آثارشان را ارسال کنند. البته آثار در قالب کلاس است، لذا کلاس‌های برتر از ۵۱ مدرسه به رقابت می‌پردازند و این جشنواره در دو مرحله اجرا می‌شود.

*محسین حسینخانی