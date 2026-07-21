حمله اسرائیل به پناهگاه آوارگان فلسطینی در بیمارستان جبالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در جریان حمله وحشیانه جنگنده های رژیم صهیونیستی علیه محل استقرار آوارگان فلسطینی داخل بیمارستان الیمن السعید در جبالیا شمال نوار غزه دست کم چهار فلسطینی به شهادت رسیده و چند تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، حمله نظامیان صهیونیست علیه خیابان صلاح الدین در الزوایده نیز ۲ شهید و زخمی برجای گذاشت. الجزیره نیز گزارش داد که تنها طی ۲۴ ساعت در جریان حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه ۱۳ فلسطینی از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیدند.

بمباران یک خانه در محله الصبره در جنوب شهر غزه نیز ۵ شهید از جمله سه کودک برجای گذاشت.