اینفوگرافی غربالگری دیابت و پرفشاری خون

به گزارش خبرگزاری مهر، از این تعداد ۳۰۱ هزار و ۸۱۸ نفر با احتمال ابتلاء به پرفشاری خون و ۱۹۷ هزار و ۵۶۱ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته یک میلیون و ۴۹ هزار و ۱۵۷ نفر در این پویش غربالگری شدند که از این تعداد ۳۰ هزار و ۳۹ نفر با احتمال پرفشاری خون و ۱۵ هزار و ۹۶۹ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

منظور از «احتمال دیابت» قند خون ۱۲۴ به بالا و منظور از «احتمال پرفشاری خون»، عدد ۱۴۰ روی ۱۰۰ میلیمتر جیوه (۱۴ روی ۱۰) به بالاست.

پویش ملی سلامت از ۲۰ آبان ۱۴۰۲ شروع شده و تا ۱۵ دی ماه ادامه خواهد داشت.