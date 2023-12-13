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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۷

پویش ملی سلامت؛

اینفوگرافی غربالگری دیابت و پرفشاری خون

اینفوگرافی غربالگری دیابت و پرفشاری خون

بنابر اعلام وزارت بهداشت، ۱۴ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۲۷۳ نفر تا روز چهارشنبه در پویش ملی سلامت غربالگری شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از این تعداد ۳۰۱ هزار و ۸۱۸ نفر با احتمال ابتلاء به پرفشاری خون و ۱۹۷ هزار و ۵۶۱ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته یک میلیون و ۴۹ هزار و ۱۵۷ نفر در این پویش غربالگری شدند که از این تعداد ۳۰ هزار و ۳۹ نفر با احتمال پرفشاری خون و ۱۵ هزار و ۹۶۹ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

اینفوگرافی غربالگری دیابت و پرفشاری خون

منظور از «احتمال دیابت» قند خون ۱۲۴ به بالا و منظور از «احتمال پرفشاری خون»، عدد ۱۴۰ روی ۱۰۰ میلیمتر جیوه (۱۴ روی ۱۰) به بالاست.

پویش ملی سلامت از ۲۰ آبان ۱۴۰۲ شروع شده و تا ۱۵ دی ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5966160
حبیب احسنی پور

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