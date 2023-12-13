سرهنگ فیروز محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان در خصوص سرقت گوشی تلفن همراه در پاساژ نگین شهر پارس آباد بررسی تخصصی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی گفت: مأموران پلیس آگاهی با انجام بررسی‌های تخصصی ردپای ۳ سارق را در رابطه با این سرقت شناسایی و پس از هماهنگی قضائی موفق به دستگیری آنان در ۳ عملیات جداگانه پلیسی در پارس آباد و اردبیل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پارس آباد با اشاره به همکاری عملیاتی مأموران پلیس آگاهی اردبیل در دستگیری یکی از سارقان افزود: سارقان در بازجویی‌های پلیس به سرقت ۴۰ دستگاه گوشی تلفن همراه از مغازه پاساژ نگین پارس آباد اعتراف کردند.

سرهنگ محمودی ادامه داد: ارزش اموال مسروقه کشف شده از سارقان ۴ میلیارد ریال است و سارقان با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

وی تاکید کرد: از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه در هر ساعت از شبانه روز، موضوع را سریعاً و بدون فوت وقت از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا اقدام جدی معمول شود.