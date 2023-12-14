۲۹۰۰ عامل زکات در زنجان فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، روح اله صالحی با بیان اینکه روحانیون و مبلغان نقش مهم و موثری را در راستای ترویج فرهنگ زکات ایفا می‌کنند، گفت: کل زکات جمع آوری شده در استان تا آخر آبان امسال ۵۲۳ میلیارد ریال بوده است که ۹۸ درصد زکات در حوزه محرومین و ۲ درصد در ساخت پروژه های عمرانی هزینه می شود

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مبلغ زکات در زنجان فعال است، گفت: یکی از موثرترین راه‌های کاهش فقر پرداخت زکات است، بنابراین باید همه نسبت به ترویج این فریضه الهی تلاش کنیم.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان همچنین تعداد عاملین زکان را ۲ هزار و ۹۰۶ نفر اعلام کرد و افزود: تعداد روستاهای پرداخت کننده زکات هم ۷۴۲ مورد است.

صالحی با اشاره به اینکه در سال‌جاری نیز بر اساس اقدامات انجام شده طی سال گذشته برنامه‌ها در راستای ترویج بیش از پیش فرهنگ زکات اجرایی می‌شود، تصریح کرد: برگزاری مستمر جلسات شورای زکات، برگزاری جلسات چهره به چهره با حضور کشاورزان عمده‌کار و برگزاری جلسات با مبلغان زکات، از جمله اقداماتی است که طی سال‌جاری انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه کل زکات جمع آوری شده در استان تا آخر آبان امسال ۵۲۳ میلیارد ریال بوده است، اضافه کرد: ۹۸ درصد زکات در حوزه محرومین و ۲ درصد در ساخت پروژه های عمرانی هزینه می شود.