  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۹:۵۳

جاسوس موساد اعدام شد

جاسوس موساد اعدام شد

زاهدان- حکم اعدام فردی که به اتهام ارتباط با سرویس‌های بیگانه از جمله موساد در سیستان‌وبلوچستان محاکمه و محکوم شده بود، اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح شنبه ۲۵ آذرماه حکم اعدام فردی که به اتهام ارتباط با سرویس‌های بیگانه از جمله موساد در سیستان و بلوچستان محاکمه و محکوم شده بود، اجرا شد.

این فرد ضمن ارتباط با سرویس‌های بیگانه از جمله موساد به صورت آگاهانه اقدام به جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده کرده و با مشارکت مرتبطان خود، اسناد را در اختیار سرویس‌های بیگانه به ویژه موساد قرار می‌داد.

پرونده این فرد پس از دستگیری و تکمیل تحقیقات در دادسرا به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم متخاصم صهیونیستی، جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده و در اختیار قرار دادن اطلاعات به افسر سرویس جاسوسی موساد به صورت مستقیم با هدف بر هم زدن نظم کشور و تبلیغ به نفع گروه‌های و سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران» به دادگاه انقلاب زاهدان ارسال شد.

پس از رسیدگی به پرونده، این فرد به اعدام محکوم و حکم صادر به متهم و وکلای وی ابلاغ شد.

پس از اعتراض متهم به حکم صادر، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از رسیدگی مجدد، ضمن رد فرجام خواهی حکم بدوی از سوی دیوان عالی کشور تأیید و ابرام شد.

همچنین با تقاضای عفو متهم، پرونده وی به حکم عفو مرکزی قوه قضائیه ارسال و با تشکیل جلسه به دلیل عدم احراز شرایط تقاضای این متهم رد شد.

با تکمیل پرونده و انجام تشریفات قانونی حکم اعدام این فرد صبح امروز شنبه ۲۵ آذر در زندان زاهدان اجرا شد.

کد مطلب 5967868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها