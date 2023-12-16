جاسوس موساد اعدام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح شنبه ۲۵ آذرماه حکم اعدام فردی که به اتهام ارتباط با سرویس‌های بیگانه از جمله موساد در سیستان و بلوچستان محاکمه و محکوم شده بود، اجرا شد.

این فرد ضمن ارتباط با سرویس‌های بیگانه از جمله موساد به صورت آگاهانه اقدام به جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده کرده و با مشارکت مرتبطان خود، اسناد را در اختیار سرویس‌های بیگانه به ویژه موساد قرار می‌داد.

پرونده این فرد پس از دستگیری و تکمیل تحقیقات در دادسرا به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم متخاصم صهیونیستی، جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده و در اختیار قرار دادن اطلاعات به افسر سرویس جاسوسی موساد به صورت مستقیم با هدف بر هم زدن نظم کشور و تبلیغ به نفع گروه‌های و سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران» به دادگاه انقلاب زاهدان ارسال شد.

پس از رسیدگی به پرونده، این فرد به اعدام محکوم و حکم صادر به متهم و وکلای وی ابلاغ شد.

پس از اعتراض متهم به حکم صادر، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از رسیدگی مجدد، ضمن رد فرجام خواهی حکم بدوی از سوی دیوان عالی کشور تأیید و ابرام شد.

همچنین با تقاضای عفو متهم، پرونده وی به حکم عفو مرکزی قوه قضائیه ارسال و با تشکیل جلسه به دلیل عدم احراز شرایط تقاضای این متهم رد شد.

با تکمیل پرونده و انجام تشریفات قانونی حکم اعدام این فرد صبح امروز شنبه ۲۵ آذر در زندان زاهدان اجرا شد.