رشد ۶۳۵۴ واحدی شاخص کل بورس در ابتدای معاملات شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با رشد بیش از ۶۰۰۰ واحدی مواجه شده است.

در ۶۰ دقیقه‌ای که بازار می‌گذرد ارزش معاملات خرد عدد ۱,۴۶۵ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۸۳۲ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای هفتمین روز متوالی با ثبت رقم ۷ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۲۰۷ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز ۲۶۳ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.

ارزش صف‌های خرید ۲۰۲ میلیارد تومان است که کاهش ۱۹ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش ۳۸ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۲۹۴ میلیارد تومان قرار دارد.