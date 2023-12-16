واگذاری ۱۲۷ قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، الهام قنبری صبح امروز شنبه در آئین واگذاری ۱۲۷ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت که در خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: این زمین‌ها براساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به متقاضیان داده می‌شود.

وی افزود: مساحت هر کدام از این زمین‌ها ۲۰۰ متر است و مطابق ضوابط و قوانین تعریف شده به افراد متقاضی اختصاص داده می‌شود.

رئیس اداره راه و شهرسازی خرمشهر گفت: بیش از ۶۰۰ نفر در این طرح ثبت نام کردند که از این تعداد بیش از ۲۰۰ نفر تأیید نهایی و پالایش شده‌اند.

قنبری یادآور شد: تاکنون توانسته‌ایم فقط برای ۱۲۷ نفر از متقاضیان تأیید شده در خرمشهر در قالب طرح جوانی جمعیت زمین لازم را تأمین کنیم و در تلاش هستیم با همکاری دستگاه‌های اجرایی دیگر زمین مورد نیاز باقی افراد را تأمین کنیم.

به گزارش مهر، حدود ۳۰ هزار نفر در خوزستان در سامانه مربوط به این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که بعد از پالایش انجام شده تاکنون حدود ۹ هزار نفر تأیید نهایی شده و مشمول دریافت زمین رایگان در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستند.