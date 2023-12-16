خبرگزاری مهر_ گروه سیاست: منافقین رکوردداران جنایت، قتل، ترور، کشتار در تاریخ کشورمان هستند و در کنار آن مهر مزدوری و همراهی با دشمنان این آب و خاک را بر سینه دارند. گروهک تروریستی منافقین پرچم‌دار خباثت و سبعیت جمعی است که اساس و جوهره ذاتی‌اش بر دروغ، جنایت و خیانت شکل گرفته شده است.

از ابتدای انقلاب و طبق آمارهای رسمی موجود، حدود ۱۷ هزار نفر را در کشور کشته و ترور کردند و در سریالی طولانی نزد اصلی‌ترین دشمنان وطن از صدام و بعثی‌ها در عراق گرفته تا شیطان بزرگ خوش رقصی‌ها کردند و در تمام این سال‌ها تروریست اجاره‌ای آنان شدند. در جنگ تحمیلی در کنار دشمن بعثی با فرزندان وطن جنگیدند و موجب بروز خسارت‌های بی‌شمار جانی مالی و اطلاعاتی به کشور شدند.

در ریشه‌های فکری و رفتاری آنان منافع ایران و ایرانی معنایی ندارد و همه چیز حتی جزیی‌ترین افکار ذهن شما باید تابع ایدئولوژی مسموم این فرقه گمراه کننده باشد.

با آغاز برگزاری دادگاه این گروهک تروریستی گروه سیاسی خبرگزاری مهر در سلسله گفت‌وگوهای با اعضای جدا شده از این فرقه ابعاد ناگفته از جنایات و دروغ‌های این گروهک را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در ادامه می‌توانید بخشی دیگر از صحبت‌های طالب جلیلیان عضو جدا شده گروهک منافقین را مشاهده کنید:

قسمت ۱۳: آرپی جی خوردن به خاطر انتقاد

‌