به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان صبح چهارشنبه با حضور در منزل پدر شهید سرافراز، سردار میثم رضوانپور، معاونت اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین کشور و شهید جنگ ۱۲ روزه ضمن ادای احترام به مقام والای این شهید بزرگوار، از صبر، ایثار و استقامت خانواده معظم وی تقدیر کرد.
در این دیدار، حجتالاسلام و المسلمین مهدی فوقی با بیان اینکه امنیت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون جانفشانی شهیدانی همچون سردار رضوانپور است، اظهار کرد: سردار شهید میثم رضوانپور با روحیه مؤمنانه، بینش اجتماعی عمیق و حضور مؤثر خود در میدانهای جهاد و خدمت، نمونهای برجسته از شجاعت، بصیرت و عشق به میهن بود. مجاهدتهای او در جنگ ۱۲ روزه برگ زرینی از تاریخ مقاومت ملت ایران است.
وی افزود: این شهید عزیز در عرصه اجتماعی نیز با نگاه تحولگرایانه و دغدغهمندی نسبت به مردم، منشأ اثرات عمیق و ماندگار بود و راه او الهامبخش نسلهای امروز و فردا خواهد ماند.
پدر شهید نیز با قدردانی از حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی، بر لزوم ادامه مسیر نورانی شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و وفاداری به نسلهای جدید تأکید کرد و گفت: میثم همهچیز خود را با ایمان و اعتقادی راسخ در راه انقلاب، ولایت و میهن تقدیم کرد و این افتخار برای همیشه در قلب خانواده ما خواهد ماند.
این دیدار با قرائت فاتحه، ادای احترام به مقام شامخ شهید و تأکید بر گسترش فعالیتهای فرهنگی مذهبی برای زنده نگه داشتن یاد و راه سرداران شهید، پایان یافت.
نظر شما