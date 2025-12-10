  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

ادای احترام حجت‌الاسلام فوقی به خانواده سردار شهید میثم رضوان‌پور

اصفهان - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، با حضور در منزل پدر سردار شهید میثم رضوان‌پور، معاونت اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین کشور و شهید جنگ ۱۲ روزه از ایشان تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان صبح چهارشنبه با حضور در منزل پدر شهید سرافراز، سردار میثم رضوان‌پور، معاونت اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین کشور و شهید جنگ ۱۲ روزه ضمن ادای احترام به مقام والای این شهید بزرگوار، از صبر، ایثار و استقامت خانواده معظم وی تقدیر کرد.

در این دیدار، حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی فوقی با بیان اینکه امنیت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون جانفشانی شهیدانی همچون سردار رضوان‌پور است، اظهار کرد: سردار شهید میثم رضوان‌پور با روحیه مؤمنانه، بینش اجتماعی عمیق و حضور مؤثر خود در میدان‌های جهاد و خدمت، نمونه‌ای برجسته از شجاعت، بصیرت و عشق به میهن بود. مجاهدت‌های او در جنگ ۱۲ روزه برگ زرینی از تاریخ مقاومت ملت ایران است.

وی افزود: این شهید عزیز در عرصه اجتماعی نیز با نگاه تحول‌گرایانه و دغدغه‌مندی نسبت به مردم، منشأ اثرات عمیق و ماندگار بود و راه او الهام‌بخش نسل‌های امروز و فردا خواهد ماند.

پدر شهید نیز با قدردانی از حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی، بر لزوم ادامه مسیر نورانی شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و وفاداری به نسل‌های جدید تأکید کرد و گفت: میثم همه‌چیز خود را با ایمان و اعتقادی راسخ در راه انقلاب، ولایت و میهن تقدیم کرد و این افتخار برای همیشه در قلب خانواده ما خواهد ماند.

این دیدار با قرائت فاتحه، ادای احترام به مقام شامخ شهید و تأکید بر گسترش فعالیت‌های فرهنگی مذهبی برای زنده نگه داشتن یاد و راه سرداران شهید، پایان یافت.

