محکومیت عاملان حمله به شاهچراغ(ع) تیر حقوقی ایران به قلب دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری صبح چهارشنبه در جلسه آئین رونمایی از رأی محکومیت آمرین و عاملان حمله تروریستی حرم شاهچراغ با اشاره به اهمیت رأی صادره گفت: این حکم، سرآغاز اقدامهای حقوقی آینده علیه استکبار جهانی خواهد بود.
وی افزود: واقعیتی تلخ در تاریخ معاصر وجود دارد؛ هر زمان زر، زور و استکبار در کنار هم قرار گرفتهاند، بیگناهان قربانی شدهاند و امروز میتوان آمریکا را مجمع همه این شرارتها دانست.
کلانتری با اشاره به قداست حرم مطهر احمد بنموسی (ع) گفت: باورش دشوار است که در چنین پناهگاهی برای مردم، تروریستهای دستپرورده استکبار چنین ناجوانمردانه به زائران حمله کنند.
وی ادامه داد: شهدای حادثه اول و دوم در حرم مطهر شاهچراغ (ع)، از پاکترین انسانها بودند که در آستان مقدس حضرت احمد بنموسی (ع) به شهادت رسیدند.
تولیت حرم شاهچراغ ضمن انتقاد از حمایتهای آشکار آمریکا از جریانهای تروریستی افزود: آمریکا بارها بهصراحت اعلام کرده که داعش را تشکیل داده و هدایت کرده است. پس از حادثه تروریستی حرم نیز داعش مسئولیت آن را پذیرفت؛ بنابراین مردم حق دارند از این «جرثومه فساد» که خون بیگناهان را بر زمین ریخته است، گلایهمند باشند
کلانتری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با توان موشکی خود بارها پوشالیبودن قدرت آمریکا را به جهان ثابت کرده و امروز رأی محکومیت آمرین و عاملان حمله تروریستی شاهچراغ (ع)، همانند موشکی حقوقی است که به قلب دشمنان اصابت کرده است.
نظر شما