رستگاری: میانگین بارشهای آبان ماه در آذربایجان غربی به۵۴.۸میلیمتر رسید

مجید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت بارشها در استان اظهار کرد: میانگین بارشها در استان طی ماه جاری به ۵۴.۸ میلیمتر رسیده است در حالی که این میزان در مدت مشابه پارسال ۱۴.۸ میلیمتر بود.
وی با اشاره به افزایش ۲۴ درصدی بارشها در آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه ماه آبان در درازمدت افزود: در مقایسه با ماه سال آبی گذشته نیز ۲۶۹.۵ درصد افزایش داریم.
رستگاری بیشترین بارشها در آبان ماه امسال را در حوزه زاب با ۱۳۶.۳ میلیمتر عنوان کرد و گفت: در این مدت تاکنون میزان بارش در دریاچه ارومیه ۶۴.۲ میلیمتر و حوزه ارس نیز ۱۶.۳ میلیمتر بوده است.
پایش مستمر انسداد انهار زراعی منشعب از رودخانههای منتهی به دریاچه ارومیه
مدیرعامب شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی از پایش و انسداد انهار منشعب از رودخانههای منتهی به دریاچه ارومیه طی شش ماه دوم سال خبر داد و افزود: در راستای اجرای سیاستهای کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و همچنین آبرسانی به تالابهای اقماری منطقه به خصوص دریاچه ارومیه، انهار منشعب از رودخانههای مرتبط مورد پایش و انسداد مستمر اکیپهای گشت و بازرسی در منطقه نازلو قرار میگیرد.
وی افزود: دریاچه ارومیه برای همه مردم ایران است اما حفاظت و نگهداری از این نگین فیروزهای وظیفه تک تک مردم آذربایجان غربی و شرقی است لذا با توجه به رژیم بارشها در طی سال آبی جاری جهت مدیریت منابع آبی لازم است کشاورزان منطقه با همراهی کارشناسان شرکت آب منطقهای در پایش و حفاظت از سردهنه های رودخانه نازلو همکاری کنند تا دریاچه ارومیه صاحب حق آبه مورد نیاز شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی با توجه به ادامه دار بودن این عملیات در فصول غیر زراعی از کشاورزان منطقه خواست ضمن همکاری با اکیپهای گشت و بازرسی این شرکت جهت آبرسانی به دریاچه ارومیه و تالابهای اقماری منطقه از هرگونه اقدام در راستای رفع انسداد سردهنه ها خودداری کنند.
