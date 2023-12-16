به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری از حمله به پایگاه اشغالگران آمریکایی در سوریه خبر دادند.

این منابع بیان کردند که پایگاه اشغالگران آمریکایی در المالکیه در سوریه هدف قرار گرفته است.

همچنین، منابع خبری از حمله جدید به پایگاه اشغالگران آمریکا در کونیکو در شمال شرق سوریه خبر دادند.

جزئیات بیشتری هنوز مخابره نشده است.

پایگاه‌های آمریکا در سوریه و عراق طی چند هفته اخیر، چندین بار هدف حمله، راکتی، موشکی و پهپادی مقاومت اسلامی عراق قرار گرفته‌اند. پنتاگون اخیراً اعلام کرده است: نیروهای آمریکایی از ۱۷ اکتبر هدف حدود ۷۰ حمله، شامل ۳۲ حمله در عراق و ۳۴ حمله در سوریه قرار گرفته‌اند که منجر به زخمی شدن ۶۲ نظامی آمریکایی شده است.

مقاومت اسلامی عراق پیشتر اعلام کرده بود که در راستای حمایت از ملت فلسطین و به دلیل دست داشتن آمریکا در کشتار و جنایت علیه آنها، حملات به پایگاه‌های واشنگتن در منطقه را تشدید خواهد کرد.