به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المیادین، مقاومت اسلامی لبنان دیروز با صدور بیانیهای از ۱۰ عملیات ضد صهیونیستی جدید علیه مواضع و پایگاههای ارتش رژیم صهیونیستی در مرزهای لبنان خبر داده و تصاویر تعدادی از حملات گذشته ضد تجمعات نظامی صهیونیستی را منتشر کرد.
بر اساس بیانیههای روز گذشته، حزبالله لبنان عملیاتهای مذکور را در حمایت از ملت قهرمان فلسطین در نوار غزه انجام داده و مواضع صهیونیستی را در بخشهای شرقی و غربی مرزها مورد اصابت دقیق قرار داده است.
مقاومت اسلامی در بخش شرقی مرزهای لبنان و سرزمینهای اشغالی تجمع خودروها و نظامیان صهیونیست در اطراف روستای اشغالی هونین را با تسلیحات مناسب هدف قرار داده که این حملات با دقت بالا به اهداف مورد نظر برخورد کرد.
در بخش غربی مرزها نیز نیروهای مقاومت یک مقر ارتش رژیم صهیونیستی در موقعیت برکة ریشا را که نظامیان صهیونیست در داخل آن سنگر گرفته بودند را منهدم کرد که در نتیجه این حمله تلفات مستقیمی به نیروهای صهیونیستی وارد آمد. حزبالله همچنین حملهای را ضد نظامیان صهیونیستی در اطراف پایگاه حانیتا انجام داد.
در شرق منطقه سعسع نیز حزبالله لبنان با رصد ورود چهار نظامی صهیونیستی به منطقه آنها را هدف قرار داد که این حمله نیز با موفقیت انجام شد و نظامیان دشمن کشته یا زخمی شدند.
در منطقه حرش عداثر و جل العلام نیز مقاومت لبنان تجمع نظامیان صهیونیستی را هدف قرارداد. همچنین یک بالابر رژیم صهیونیستی در حین انجام ماموریت برای نصب تجهیزات فنی و جاسوسی در مزارع دوفیف با تسلیحات مناسب هدف قرار گرفته و منهدم شد.
نیروهای مقاومت علاوه بر اینها حملهای را به موقعیت نظامی الراهب و مقر فرماندهی جدید نیروهای اشغالگر صهیونیستی در نزدیکی شهرک صهیونیستی ایفن مناحم انجام دادند که تعدادی از نیروهای دشمن اشغالگر در این حملات کشته و زخمی شدند. مقاومت لبنان همچنین مسئولیت حمله موشکی به پایگاه آویویم را بر عهده گرفت که در این حمله نیز اهداف مورد نظر به دقت مورد اصابت واقع شد.
حزبالله لبنان دیروز سه تن از عناصر خود که در عملیات ضد صهیونیستی و تجاوزهای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان به شهادت رسیده بودند را تشییع کرد. این شهدا حسن موسی الضیقة و موسی محمد مصطفی و حسن معن سرور نام داشتند که در حین انجام ماموریت جهادی خود به شهادت رسیده و «شهدای راه قدس» لقب گرفتند.
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