به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش مقاومت حزب‌الله لبنان امروز دوشنبه با موشک‌های هدایت‌شونده شهرک اسراییلی «المطله» واقع در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی را هدف قرار دادند.

به گفته این منابع، در این حمله، دو منزل مسکونی منهدم شد که نظامیان صهیونیست در آن مستقر بودند.

نیروهای حزب الله خبر دادند که در راستای حمایت از مردم غزه، ساعت ۱۵ به وقت محلی، مقر نظامی «برانیت» را هدف حمله خمپاره‌ای قرار دادند. حزب الله همچنین مقر نظامی الراهب را با موشک‌های برکان هدف قرار داد که باعث شد چند نظامی اسراییلی زخمی شوند.

حزب الله در ادامه حمله‌های خود، نیروهای پیاده اسراییلی را در شتولا هدف قرار دادحزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد که اهداف، مورد اصابت قطعی قرار گرفتند.

خبرگزاری رسمی لبنان ساعتی پیش خبر داد که «حسین منصور»، مسئول محلی منطقه «الطیبه» در جنوب لبنان [که در لبنان مُختار نامیده می‌شود]، در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه «بیدر الفقعانی» به شهادت رسیده است.

منابع لبنانی گزارش دادند که حسین منصور در جریان حمله توپخانه‌ای صهیونیست‌ها به منزل خود در الطیبه به شهادت رسیده است.

پیش از این نیز، صهیونیست‌ها چندین نفر از غیر نظامیان لبنان را با حمله توپخانه‌ای و پهپادی خود در جنوب لبنان به شهادت رسانده‌اند.

حسن فضل الله عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت (وابسته به حزب الله) روز گذشته تأکید کرد که حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، مصداق تنش زایی جدید است.

فضل الله با بیان اینکه حمله صهیونیست‌ها مانع از آن نخواهد شد که حزب الله از دفاع لبنان و کمک به غزه دست بردارد، گفت: مقاومت با حمله منحصربه‌فرد جدید چه در سطح سلاح چه در سطح اهداف، به این تشدید تنش دشمن پاسخ خواهد داد.

جنبش حزب الله لبنان امروز نیز حمله‌های خود به مواضع نظامیان صهیونیست را ادامه داد. حزب الله با آغاز عملیات طوفان الاقصی، حمله‌های خود را به شمال فلسطین اشغالی آغاز کرد.