حمله رژیم صهیونیستی به اطراف مراسم تشییع شهید مقاومت در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تبادل آتش میان ارتش رژیم صهیونیستی و حزبالله لبنان در منطقههای مرزی همچنان ادامه دارد.
پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی همزمان با برگزاری مراسم تشییع یکی از شهیدان حزبالله لبنان در شهرک «عیتا الشعب»، خانهای در اطراف محل برگزاری این مراسم را با موشک مورد هجوم قرار داد. همچنین جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی ۴ بار منطقههای پیرامون عیتا الشعب را بمباران کردند.
خانهای دیگر نیز در اطراف شهرک «طیرحرفا» در جنوب لبنان با حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی هدف گرفته شد.
علاوه بر این منطقه «اللبونه» در اطراف شهرک «الناقوره» نیز چندین بار هدف حملههای هوایی ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز اطراف شهرک «یارون» در جنوب لبنان را گلولهباران کرد.
از سوی دیگر رسانههای عبری زبان گزارش دادند که آژیر هشدار در شهرک صهیونیستی «یفتاح» و منطقههای اشغالی «شلومی» و «میتوسفا» در نزدیک مرز لبنان به صدا درآمده است.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که از بیم نفوذ پهپادی از جنوب لبنان آژیر هشدار در الجلیل علیا به صدا درآمده است.
خبرنگار المیادین نیز گزارش داد که چندین موشک از سمت لبنان به سوی اهداف نظامی در الجلیل غربی شلیک شده است.
پیشتر نیز حزبالله لبنان از هدف قراردادن تجمع نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف موضع نظامی «حمرا» با تسلیحات مناسب خبر داد.
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