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۲۸ آذر ۱۴۰۲، ۹:۵۵

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان:

۱۰۳ هزار تُن کودشیمیایی در بین کشاورزان گلستانی توزیع شد

۱۰۳ هزار تُن کودشیمیایی در بین کشاورزان گلستانی توزیع شد

گرگان- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان از توزیع بیش از ۱۰۳ هزار تن کودشیمیایی در بین کشاورزان این استان طی سال جاری خبر داد.

سید صمد ضیایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی آمار ارائه شده از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۰۳ هزار تن انواع کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه از پتروشیمی، مبادی‌ها و کارخانجات تولید داخل کشور وارد گلستان و در بین کشاورزان توزیع شده که حجم کودهای وارده به استان از طریق ناوگان خطوط ریلی نیز دو هزار و ۸۸۶ تن بوده است.

وی تصریح کرد: تخلیه سریع حمل کامیون‌ها به منظور انگیزه بیشتر جهت حمل کود به استان، و رفع فوری کود در مناطق پرمصرف همچنان ادامه دارد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: اکنون ذخیره کود شیمیایی به ویژه کود اوره در انبارهای استان در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی تاکید کرد: به منظور اجرای سیاست‌های راهبردی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، حمل و ارسال کود اوره به جامعه هدف برای مصرف سرک با تمام قوت در حال انجام است و مشکل خاصی در این مسیر وجود ندارد.

ضیایی یادآور شد: تلاش داریم با ارسال به موقع کود، علاوه بر انجام تعهدات، رضایت کشاورزان استان را فراهم کنیم.

کد مطلب 5970396

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