۱۰۳ هزار تُن کودشیمیایی در بین کشاورزان گلستانی توزیع شد

سید صمد ضیایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی آمار ارائه شده از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۰۳ هزار تن انواع کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه از پتروشیمی، مبادی‌ها و کارخانجات تولید داخل کشور وارد گلستان و در بین کشاورزان توزیع شده که حجم کودهای وارده به استان از طریق ناوگان خطوط ریلی نیز دو هزار و ۸۸۶ تن بوده است.

وی تصریح کرد: تخلیه سریع حمل کامیون‌ها به منظور انگیزه بیشتر جهت حمل کود به استان، و رفع فوری کود در مناطق پرمصرف همچنان ادامه دارد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: اکنون ذخیره کود شیمیایی به ویژه کود اوره در انبارهای استان در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی تاکید کرد: به منظور اجرای سیاست‌های راهبردی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، حمل و ارسال کود اوره به جامعه هدف برای مصرف سرک با تمام قوت در حال انجام است و مشکل خاصی در این مسیر وجود ندارد.

ضیایی یادآور شد: تلاش داریم با ارسال به موقع کود، علاوه بر انجام تعهدات، رضایت کشاورزان استان را فراهم کنیم.