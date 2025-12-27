تأمین پایدار کود کشاورزی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر. مجید محمدی، صبح شنبه با تشریح وضعیت تأمین و توزیع کود شیمیایی در گفتگو با خبرنگاران: از ابتدای سال جاری تاکنون، این شرکت موفق شده است تمامی نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز، به‌ویژه انواع کود شیمیایی، را در چارچوب برنامه‌های ابلاغی و بدون وقفه در اختیار کشاورزان استان قرار دهد.

وی با اشاره به عملکرد استان در حوزه مصرف کودهای پایه افزود: در زمینه توزیع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه، میزان مصرف از ۸۲ هزار تن به ۹۸ هزار تن افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد حدود ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

محمدی ادامه داد: در مصرف کودهای ازته نیز شاهد ثبت رکورد جدیدی بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که میزان مصرف از حدود ۵۵ هزار تن به ۸۱ هزار تن رسیده و این روند مطابق با توصیه‌های فنی مؤسسه تحقیقات خاک و آب انجام شده است، به‌گونه‌ای که طی سال‌های اخیر کم‌مصرفی در این بخش نداشته‌ایم.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با بیان اینکه وضعیت مصرف کودهای فسفاته و پتاسه همچنان با کم‌مصرفی مواجه است، گفت: به منظور افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی و مقابله با تنش‌های محیطی، افزایش مصرف این کودها در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر، مصرف کودهای پتاسه در بخش کشاورزی استان مطابق برنامه ابلاغی سال ۱۴۰۴، با رقم ۱۳ هزار و ۵۲۴ تن، به میزان ۱۱۱ درصد محقق شده است.

وی افزود: در حوزه تأمین کودهای فسفاته نیز با وجود محدودیت‌های ارزی، بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ تن کود در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفته که بخشی از آن مربوط به کودهای غیر یارانه‌ای شامل کودهای ترکیبی کودهای آلی و سوپرفسفات بوده است.

محمدی با اشاره به ظرفیت‌های استان گلستان اظهار کرد: به دلیل توان بالای دامداری در استان، امکان تبدیل پسماندهای دامی به کودهای آلی فرآوری و پلت‌شده وجود دارد که استفاده از این کودها علاوه بر بهبود بافت خاک و افزایش مواد آلی، نقش مؤثری در افزایش حاصل‌خیزی و پایداری خاک ایفا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه طی سال‌های اخیر مصرف کودهای آلی و کودهای ترکیبی حاوی عناصر ریزمغذی در میان کشاورزان کاهش یافته، در حالی که این کودها اثرگذاری بیشتری نسبت به کودهای صرفاً شیمیایی دارند و در شرایط محدودیت واردات کود فسفاته، بهترین گزینه برای حفظ کیفیت خاک و افزایش بهره‌وری تولید محسوب می‌شوند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: در سال‌های اخیر، اقدامات گسترده ترویجی و آموزشی با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان برای ترویج مصرف متعادل کودهای شیمیایی در کنار کودهای آلی، بیولوژیک و ترکیبی انجام شده تا کشاورزان با مزایای این رویکرد آشنا شوند و نتایج مثبت آن را در مزارع خود مشاهده کنند.