محمدی: کاهش سهمیه کود شیمیایی تهدیدی جدی برای امنیت غذایی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تأکید بر اهمیت حیاتی کودهای شیمیایی در تولید محصولات زراعی اظهار کرد: کاهش سهمیه و تأمین ناکافی کود می‌تواند به کاهش چشمگیر تولید محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی منطقه منجر شود.

وی افزود: کودهای شیمیایی، به ویژه کودهای ازت، فسفات و پتاس، نقش بسیار مهمی در افزایش عملکرد مزارع دارند. به عنوان مثال، بدون استفاده مناسب از این کودها، برداشت گندم به کمتر از نصف ظرفیت واقعی کاهش می‌یابد.

وی افزود: کاهش تولید کود به معنی افت مستقیم تولید محصولات و محدود شدن سبد غذایی خانواده‌ها است که هم کشاورزان و هم بازار مصرف را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.

محمدی به وابستگی تولید کود به واردات مواد اولیه اشاره و خاطرنشان کرد: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید کود به مواد اولیه وارداتی وابسته است و هرگونه تأخیر در تخصیص ارز، تولید کود را کاهش می‌دهد که نتیجه آن پایین آمدن عملکرد مزارع و تهدید امنیت غذایی کشور است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان درباره وضعیت تأمین کود اوره نیز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، میزان تأمین کود اوره نسبت به سال قبل رشد داشته و از ۳۸ هزار تن به بیش از ۴۵ هزار تن رسیده است. همچنین مصرف کود اوره کشاورزان با آگاهی بیشتر، از ۳۱ هزار تن در سال گذشته به بیش از ۴۲ هزار تن افزایش یافته است.

وی با اشاره به کاهش سهمیه ابلاغی کود اوره اظهار کرد: سهمیه این شرکت از ۱۱۸ هزار و ۹۷۹ تن به ۱۰۸ هزار و ۸۵۳ تن کاهش یافته که ۱۰ هزار و ۱۲۶ تن باقی‌مانده توسط تعاون روستایی استان تأمین خواهد شد.

محمدی درباره الگوی توزیع کود اوره اظهار کرد: کود اوره بر اساس برنامه الگوی کشت برای پنج محصول اساسی شامل گندم، جو، چغندر قند، کلزا و سیب‌زمینی در زراعت آبی و دیم به میزان ۱۰۰ کیلوگرم در سامانه کنترل و پایش کودی ثبت شده و برای محصولات باغی محدودیتی وجود ندارد.

وی با اشاره به حساسیت کود اوره نسبت به تبخیر گفت: کود اوره مستعد از دست رفتن نیتروژن به صورت گاز آمونیاک است، بنابراین بهتر است این کود قبل یا هنگام بارندگی مصرف شود تا تلفات آن کاهش یابد.

وی همچنین به کشاورزان توصیه کرد با توجه به بارش‌های پاییزه، رعایت الگوی کشت، کشت مستقیم و بدون خاک‌ورزی را برای حفظ رطوبت خاک و افزایش ماده آلی مد نظر قرار دهند.