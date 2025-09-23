به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز توزیع کودهای مورد نیاز کشت پاییزه گفت: تا کنون بیش از ۵۷ هزار تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه از مجموع ۱۵۷ هزار تن مورد نیاز استان تأمین و در سامانه پایش کودی بارگذاری شده است.

وی افزود: این حجم از تأمین کود، اطمینان خاطر کشاورزان را در دریافت به موقع و کافی نهاده‌ها فراهم می‌کند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: ذخیره‌سازی مناسب انواع کودهای شیمیایی در انبارهای استان انجام شده و کشاورزان می‌توانند به‌راحتی از طریق مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان‌ها سهمیه خود را دریافت کنند.

وی تاکید کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان بزرگ‌ترین زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی کشور، نقش کلیدی در پایداری امنیت غذایی و افزایش تولید محصولات کشاورزی ایفا می‌کند.

محمدی با اشاره به رشد مصرف کودهای کشاورزی گفت: طی شش ماهه نخست سال جاری، بیش از ۴۱ هزار تن کود از طریق شبکه کارگزاری این شرکت در شهرستان‌های استان توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با مصرف بیش از ۳۳ هزار تن، افزایش قابل توجهی داشته است.

وی این روند را نشانه افزایش آگاهی کشاورزان درباره اهمیت استفاده بهینه از کودهای شیمیایی برای افزایش عملکرد و کیفیت محصولات عنوان کرد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان، نقش اصلی کودهای ازته، فسفاته و پتاسه را در رشد و باروری گیاهان یادآور شد و گفت: این کودها به تقویت ریشه، رشد شاخ و برگ، تشکیل دانه و بهبود کیفیت محصولات کمک می‌کنند و بدون آنها دستیابی به عملکرد مطلوب بسیار دشوار است.

محمدی همچنین از آغاز عملیات بوجاری دو هزار و۷۰۰ تن بذر گندم در چهار رقم چون «آرمان»، «آراز»، «تکتاز» و «احسان» از ۲۹ شهریور ماه خبر داد و افزود: گلستان با ۱۶ شرکت تولید و فرآوری بذر، یکی از قطب‌های تولید بذر با کیفیت کشور به شمار می‌رود.