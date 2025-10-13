محمدی: قیمت کود اوره در سال جاری ۷۴ درصد افزایش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تغییرات قیمت کود در سال جاری اظهار کرد: قیمت کود اوره از ۴۹۵ هزار تومان در سال گذشته به ۶۸۷ هزار و ۶۹۵ تومان افزایش یافته که معادل رشد ۷۴ درصدی است. البته قیمت واقعی در بازار حدود یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان است اما با پرداخت ۵۶ درصد از این مبلغ از سوی دولت، کشاورزان تنها ۴۴ درصد هزینه را تقبل می‌کنند.

وی با بیان اینکه کودهای فسفاته و پتاسه نیز با افزایش حدود ۳۰ درصدی مواجه شده‌اند، افزود: قیمت‌گذاری این نهاده‌ها هر سال در شورای اقتصاد مصوب می‌شود. امسال نیز پس از بررسی‌ها، قیمت‌های جدید با لحاظ یارانه‌های دولتی تعیین و ابلاغ شد.

محمدی درباره میزان کود مورد نیاز برای کشت‌های مختلف گفت: برای کشت‌های آبی به‌طور میانگین برای هر هکتار ۱۰۰ کیلوگرم کود پایه، ۱۰۰ کیلوگرم فسفات و ۵۰ کیلوگرم پتاس در نظر گرفته شده است. این میزان بر اساس نوع کشت و شرایط زمین قابل تغییر است.

رئیس شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی گلستان همچنین به تنوع سبد کودی اشاره کرد و گفت: جدا از کودهای یارانه‌ای، این شرکت بیش از ۹۰ تفاهم‌نامه با تولیدکنندگان کودهای زیستی، آلی، ریزمغذی و ماکرو کامل امضا کرده است و ۸۷۰ قلم کود جدید به سبد کودی استان اضافه شده است. کشاورزان می‌توانند از طریق کارگزاری‌ها به این کودهای غیرتکلیفی نیز دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به وضعیت تأمین نهاده‌ها اظهار کرد: در بخش اوره و پتاس مشکلی وجود ندارد، اما در حوزه کودهای فسفاته احتمال کمبود وجود دارد که تلاش می‌کنیم از منابع داخلی و وارداتی آن را جبران کنیم. اولویت توزیع نیز در حال حاضر با مناطق کوهستانی استان است که کشت در آن‌ها آغاز شده است.