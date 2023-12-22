به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند: ساکنان مناطق شمالی در ترس و وحشت به سر می‌برند و احساس می‌کنند که هیچ امنیتی ندارند. آنها قصد ندارند به منازل خود بازگردند.

این رسانه‌ها اضافه کردند: تعداد تلفات ارتش اسرائیل در درگیری‌های زمینی در نوار غزه به ۱۳۹ تن رسیده که غیرقابل تحمل است.

این در حالی است که آمار غیررسمی و افشا شده از سوی برخی رسانه‌های رژیم صهیونیستی و غربی بیانگر برجای ماندن تلفات گسترده در میان صفوف عناصر ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه است.

رسانه‌های عبری زبان ادامه دادند: برخی افراد در تل آویو مدعی هستند که دستاوردهای اسرائیل در نوار غزه به مرور زمان بیشتر می‌شود اما حقیقت آن است که جنبش حماس هنوز شکست نخورده است.

این رسانه‌ها گزارش دادند: این حزب الله است که اوضاع در جبهه شمالی را تعیین می‌کند. هر زمان که می‌خواهد سطح تنش و شلیک‌ها را افزایش می‌دهد و هر زمان که می‌خواهد آن را کم می‌کند. ما امروز شاهد شلیک یک موشک از جنوب لبنان و انفجار آن در نزدیکی نهاریا بدون به صدا درآمدن آژیرهای خطر بودیم.

رسانه‌های صهیونیستی تاکید کردند: فاجعه در تاریخ ۷ اکتبر به پایان نرسیده بلکه تازه آغاز شده و خبرهای بدتری در راه است.

مجله آمریکایی اینترسپت پیش از این در گزارشی نوشت: اسرائیل اقدام به کشتار غیرنظامیان و تخریب منازل آنها در غزه می‌کند اما حمله زمینی علیه جنبش حماس در این باریکه تبدیل به باتلاقی برای تل آویو می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به خوبی می‌دانند که اوضاع نظامی بر وفق مراد نیست اما جرأت ندارند این مساله را علنی اعلام کنند.

در این گزارش تاکید شده است: اسراییلِ هسته‌ای دارای جدیدترین سلاح‌ها با حمایت کامل از ابرقدرت‌ها هنوز شدیداً تلاش می‌کند یک پیروزی تاکتیکی در برابر حماس کسب کند.