وقوع آتش سوزی در ۳ شهرستان استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حق بین صبح شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به نفوذ جریانات جنوبی در استان، اظهار کرد: با هشدار سطح نارنجی هواشناسی و قرارگیری در شرایط بحران، تمامی دستگاه‌های خدمات رسان و فرمانداری‌های گیلان در مقابل بحران احتمالی به حالت آماده باش قرار گرفتند.

سرپرست مدیریت بحران استانداری گیلان از حریق در ۳ شهرستان این استان خبر داد و گفت: شهرستان‌های تالش، شفت و لنگرود درگیر آتش سوزی‌های سطحی شدند که با تلاش نیروهای امدادی مهار شد.

وی افزود: در پی هشدار هواشناسی و وزش باد گرم در گیلان طی شبانه روز گذشته تاکنون بیش از ۲ هزار مترمربع از مراتع و علفزارها این شهرستان‌ها به صورت نقطه‌ای دچار حریق شده است.

سرپرست مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به گردشگر پذیر بودن استان، به مسافرین و گردشگران توصیه کرد برای حفظ جنگل‌های هیرکانی و منابع طبیعی استان، از روشن کردن آتش در جنگل‌ها به جد پرهیز کنند.