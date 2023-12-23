راه یافتگان به نمایشگاه «شب عکس تئاتر» معرفی شدند/ افتتاحیه ۸ دی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشن، افتتاحیه نمایشگاه جشن «شب عکس تئاتر» ۸ دی ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۷ الی ۲۰ در سالن‌های میرمیران و پاییز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

بعد از اعلام فراخوان این جشن به اعضای انجمن صنفی خانه تئاتر، ۹۲ عکاس آثار خود را ارسال کردند که از میان آن ها ۴۴ عکاس خانم و ۴۸ عکاس آقا هستند. در مجموع ۴۵۵ اثر به دبیرخانه ارسال شد. ۸ عکاس از شهرستان و ۲ عکاس از خارج ایران متقاضی شرکت در این نمایشگاه شدند و در نهایت ۶۰ اثر به بخش نمایشگاه راه پیدا کردند. از عکاسان راه یافته به این نمایشگاه ۵ عکاس از شهرهای خارج از پایتخت هستند.

در بخش تیزر نیز ۵ شرکت‌کننده حضور دارند. در مجموع ۱۴ اثر به این بخش راه پیدا کرده که یکی از شرکت‌کنندگان از شهرستان در این رویداد حاضر است.

داوران این رویداد هنری متشکل از حمید جبلی، محمود کلاری، سیف‌الله صمدیان، سیامک زمردی مطلق، هادی نوید هستند.

هیات داوران در بخش تیزر و موشن از میان آثار رسیده، هیچ اثری را برای نمایشگاه و مسابقه انتخاب نکردند.

نفرات راه یافته به نمایشگاه این رویداد به شرح زیر هستند:

شرمین نصیری، خشایار حسامی، رسول علادین، حسین مسلمی نایینی، کامران چیذری، اردلان آشناگر، امیرکوروش اعرابی، پارسا تاک، مرتضی اشرفی، امیرنعیمیان، پوریا خلیلیان، بهاره محبوبی، مریم اصلانی، آیلار احمدی، فاطمه مجیدی، فائزه کرمی نوری، ساناز جهان آرایی، محبوبه فرج الهی، بهار نیکپور، مریم رحمانی، حمید رضایی، روزبه فولادی، مهدی نصیری، نیلوفر آستا، آیدا عظیمی فراهانی، رضا جاویدی، زهرا رمضانی، جمال میرزایی، نیلوفر جوانشیر (۲ اثر)، مریم قهرمانی زاده (۲ اثر)، سلاله رویدشتی (۲ اثر)، فاطمه حسن پورزعفرانی (۲ اثر)، پریسا کامیاب (۲ اثر)، سارا جاهدی نیا (۲ اثر)، آرزو کیانی (۲ اثر)، سیدالهه قاسمی (۲ اثر)، مونا تهرانی موید (۲ اثر)، امیرحسین لولایی (۲ اثر)، عماد دولتی (۲ اثر)، مهدی مصباحی (۲ اثر)، کیارش مسیبی (۲ اثر)، فرهاد جاوید (۲ اثر)، مریم ملک مختار (۲ اثر)، علی اصغر اظهاری خوش کار (۲ اثر)

در بخش مالتی مدیا، ۷۰ شرکت‌کننده حضور دارند و در مجموع ۹۵ اثر به این بخش راه یافته است که عبارتند از:

خالد سعیدپور، شاهین شکروند مقدم، وحید امان پورقرایی (۲ اثر)، فرشاد فیضی شندی، کیومرث خوش صفت، پیام احمدی کاشانی، خشایار حسامی، مهدی عمادی، مهدی اسدی تبار (۲ اثر)، علی اصغر اظهاری خوش کار، رسول علادین، فرزاد جمشیددانایی، حسین مسلمی نایینی، کامران چیذری، سمیرا سلیمانی نژاد، اردلان آشناگر، شیوا سراج، نیلوفر جوانشیر، سمانه جویا، امیر کوروش اعرابی، مرجان حسین زاده خلالی، ماه گل عبدالملکی، مرتضی اشرفی (۲ اثر)، پریناز آل آقا، امیر نعیمیان (۲ اثر)، مریم قهرمانی زاده (۲ اثر)، کوروش برزی، محسن بیده (۲ اثر)، سیامک سقایی، یاسمن پولادی‌ها، زهره صفی نور (۲ اثر)، مهران رحمانی، امیر سهیلی پور، نادر بهرامی، بهاره محبوبی، مریم اصلانی، مجید خمسه نیا، آیلار احمدی، فاطمه مجیدی، مرجان پورحسین (۳ اثر)، فاطمه حسن پور زعفرانی، درنا معتمدی (۲ اثر)، فاطمه عرب (۲ اثر)، زهره ضیایی (۲ اثر)، فائزه کرمی نوری، محبوبه فرج الهی (۲ اثر)، سیاوش حبیبی، فهیمه علی بیگی، رضا قاضیانی (۲ اثر)، بهار نیکپور، حمید یعقوبی، امیر خدامی، مرتضی مرتضوی، مریم رحمانی (۲ اثر)، حمید رضایی (۲ اثر)، روزبه فولادی (۲ اثر)، سهیل صحرانورد (۳ اثر)، مونا تهرانی موید، آیدا عظیمی فراهانی، رضا جاویدی، زهرا رمضانی، مهسا عباسی، جمال میرزایی، غلامرضا حقیقی (۲ اثر)، مجید نیک نفس، المیرا مجابی، مینا متقی قانع (۲ اثر)، مهدی مصباحی (۳ اثر) کیارش مسیبی (۲ اثر)، شکرانه کریم.